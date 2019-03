Actualizado 20/03/2019 14:33:06 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lluís Homar será el nuevo director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) a partir del próximo 1 de septiembre, en sustitución de Helena Pimenta. El cargo será por cinco años con la posibilidad de prórroga de otros tres años más.

La directora general del INAEM, Amaya de Miguel, ha anunciado este relevo, que se encuadra en la "normalidad institucional" y que recaerá sobre un "hombre total de teatro". El nuevo director de la CNTC llegará al puesto tras un proceso de selección que ha atendido a los principios de "igualdad, mérito y capacidad", y en el que han participado 14 candidatos.

Homar, uno de los fundadores del Teatro Lliure en el año 1976, ha asegurado sentirse "feliz, contento, emocionado, cagado, pero también confiado". El actor tomará después del Festival de Almagro el relevo de Pimenta, quien ha desempeñado su labor durante ocho años al frente de la CNTC.

El director ha recordado que a lo largo de su carrera ha estado vinculado al "teatro clásico universal" --citando obras de Shakespeare o Moliere--, si bien reconociendo que "nunca" ha interpretado una obra del Siglo de Oro español. "Yo vengo a aprender también", ha señalado, tras reiterar que su objetivo será el de "continuar" con la labor ya iniciada por Pimenta.

"El trabajo más importante ya está hecho", ha admitido, adelantando que "hurgar en nuevos textos" no será uno de sus objetivos principales. "Las buenas partituras ya están, aunque eso no quiere decir que vayamos a seguir buscando. Pero mi primera tendencia es buscar en esos textos que el público ya conoce", ha señalado, poniendo como ejemplo sus trabajos anteriores con obras como 'Hamlet' o 'Cyrano'.

Homar ha avanzado que trabajará con obras desde el Siglo de Oro hasta el siglo XIX --"e incluso entrando en el XX", ha añadido--, con la posibilidad de incluir clásicos catalanes --"la CNTC está ubicada en Madrid, pero es de ámbito nacional"-- y en las que participará en ocasiones el propio autor, como actor y director.

"Sí, voy a actuar porque quiero ser el primero en ponerse la camisa del compromiso", ha admitido, destacando que en su propuesta se contempla cada año una dirección y una interpretación --hay un límite establecido--. El actor se ha definido como "una persona de equipo" y ha indicado que "hay camino por recorrer" para reconocer a autores como Calderón de la Barca o Lope de Vega, que "a veces están sacralizados", como "contemporáneos".

"¿Qué hace Almodóvar en su cine? Enseña algo nuestro que luego es reconocido como algo que pertenece a lo español: Lope y Calderón son nuestra oportunidad para esa organicidad", ha indicado.

DIRIGIRÁ Y ACTUARÁ EN UNA OBRA AL AÑO

Homar tendrá un salario bruto cercano a los 67.000 euros anuales y el presupuesto anual de la CNTC es de 4,1 millones de euros. Pimenta se marchará en septiembre dejando preparada la temporada 19/20 --algo habitual en los relevos del INAEM-- y el nuevo director tendrá la oportunidad de nombrar tres cargos con "vinculación" a la dirección artística: dirección adjunta, dirección de producción y dirección técnica.

"Me gustaría que la CNTC ganase la Copa de Europa", ha indicado el actor, quien cree que en Francia o Inglaterra "llevan ventaja" y ha explicado que buscará tanto la proyección en Europa como en Latinoamérica. "Vengo a remangarme, quiero hacer teatro popular porque lo que me mueve es el gran público", ha concluido.

LOS "CORSÉS ADMINISTRATIVOS"

Amaya de Miguel ha asegurado la elección de Homar responde a "su trayectoria, talento, capacidad de gestión y un proyecto ilusionante e innovador". "Su proyecto era de continuidad y él sabía que la CNTC no es una compañía de autor, sino del Estado español", ha añadido, tras resaltar esa idea de giras de la compañía. "Ya lo hace permanentemente, aunque hay corsés administrativos que lo impiden más", ha señalado.

Por su parte, Pimenta ha recibido a Homar felicitándole por "una oportunidad que va a ser muy hermosa". "Le deseo lo mejor y me tendrá para cualquier cosa que necesite", ha señalado, sin querer avanzar cuál será su próximo destino. "No es el momento. Necesito asimilar lo que he aprendido y cuando llegue septiembre a ver si he ahorrado un poquito", ha finalizado.