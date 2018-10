Lluís Pasqual y Nuria Espert vuelven a Lorca con Romancero gitano en La Abadía: "Reina la palabra"

Publicado 11/10/2018 18:09:43 CET

El Teatro de la Abadía acoge, del 17 de octubre al 11 de noviembre, 'Romancero gitano', un espectáculo en el que el director Lluís Pasqual y la actriz Nuria Espert retornan, tras 20 años unidos, la palabra de Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo que ha ocupado un lugar destacado en la trayectoria profesional de ambos.

"En el espectáculo reina la palabra y los chispazos que surgen de Nuria para que se vea el alma del intérprete", ha señalado Pasqual este jueves 11 de septiembre durante la presentación de la obra.

Además, ha destacado, para llevar a cabo la obra, "se produjo una constelación de esas que uno no puede decir que no". "Nos enganchamos, nos enamoramos de Federico, nos entusiasmamos. Yo me encontré libre como un taxi a partir del 31 de agosto y era el momento", ha apuntado Pasqual en referencia a su dimisión como director del Teatro Lliure.

Para el director, Nuria Espert "tiene una música marcada por Federico". "Yo también tengo una música marcada por Federico, los dos confluimos en la partitura. Me pareció que Nuria había hecho mucho Lorca y yo necesitaba saber alguna cosa más de Federico a través de Nuria", ha concretado.

Por su parte, Espert ha destacado que ha hecho junto a Pasqual "tantas cosas alrededor de Lorca". "Vimos que teníamos entre las manos un comienzo de algo que podía convertirse en un precioso espectáculo, a partir de ahí trabajamos como locos", ha comentado sobre 'Romancero gitano'.

"Lluís conoce a Lorca mejor que nadie. Encontró las entradas que Federico añadía para conectarse con su público antes de cada poema, era como si hubiéramos encontrado una pequeña joya", ha explicado la actriz, al tiempo que ha asegurado que, al interpretar tanto a García Lorca, "ha sido marcada por sus personajes, por sus poemas y por su biografía".

En la misma línea, ha añadido que es una actriz "marcadísima" y "llena de señales por todas partes" de su paso por García Lorca. "Mi voz está marcada por todo lo que he aprendido de lo que él escribió. 'Romancero gitano' se ha convertido en un momento preciosísimo y mágico", ha sentenciado.

En escena, los poemas de García Lorca se intercalan con comentarios y recuerdos de Nuria Espert sobre sus trabajos con el poeta. La base de la propuesta escénica es la conferencia que dio Lorca en 1935 con introducción y comentarios a su 'Romancero gitano'.

La obra, publicada en 1928 y compuesta por 18 romances, tiene a Andalucía y a los gitanos como protagonistas. El libro evoca a las raíces del autor: el amor a su tierra, su pasión, la tradición, la cultura, la historia, la literatura y la religión.

Los romances lorquianos son ejemplos de convivencia entre elementos tradicionales o cultos y populares, una síntesis del mundo clásico y moderno, entre todos los elementos históricos que convergen en Andalucía: los romanos, los árabes y los gitanos.