Magna Art subastará el 23 de marzo un 'Ecce Homo' de Murillo con un precio de salida de 150.000 euros

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Magna Art Auctions realizará el próximo 23 y 24 de marzo en Madrid la Subasta de Primavera en la que destaca la posible venta de un 'Ecce Homo' de Murillo, con un precio de salida de 150.000 euros, un cuadro de Guido Reni o una litografía de Picasso, entre otros.

La primera subasta, que tendrá lugar el 23 de marzo, comprende lotes de Pintura y Escultura Antigua de los siglos XVI, XVII y XVIII, entre las que figurará el 'Ecce Homo', de Murillo, incautada en la Guerra Civil para ser depositada en el Museo Nacional del Prado y que tuvo permiso de exportación del Ministerio de Cultura.

Finalizada la guerra, la Comisión General al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional entregó el cuadro al primero del rey Alfonso XIII. Desde entonces y hasta ahora, el 'Ecce Homo' ha permanecido en una colección privada madrileña.

Según la casa de subastas, hay constancia de que existen "por lo menos" ocho versiones más de este 'Ecce Homo', como por ejemplo la que se conserva en Heckscher Museum of Art de Huntington (Nueva York) o en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que se hizo para el convento de los Capuchinos de Cádiz. La obra tuvo permiso de exportación del Ministerio de Cultura.

Entre las obras que se subastarán también destaca otro cuadro de Murillo, titulado 'San Francisco recibiendo la ampolla de agua', con un precio de salida de 45.000 euros, una cifra similar al cuadro 'Virgen con el Niño o Virgen de Belén', de Alonso Cano, que posee un precio de 35.000 euros.

En un rango superior de precio estará 'La Anunciación', de Federico Zuccaro, que posee un valor de 90.000 euros. El cuadro queda dividido en dos planes, el primero con la representación misma del mensaje de anunciación por parte del arcángel San Gabriel, y el segundo -en un plano posterior- lo que puede ser el momento del parto de la Virgen ayudada por los ángeles en presencia de Dios.

Otra de las grandes joyas de esta subasta será 'La Virgen con el Niño', de Ambrosius Benson, con un precio de salida de 75.000 euros o el 'Busto de Apóstol', de Guido Reni, de 60.000 euros procedente de colección privada.

En cuanto al arte contemporáneo, Magna Art posee el cuadro 'Joven filipina', de Fernando Amorsolo, de primera mitad del siglo XX, con un precio de salida de 40.000 euros. Igualmente destaca 'El perro enterrado de Goya', de Antonio Saura, de 20.000 euros o la litografía 'Colombe volant', de Picasso, con la firma del artista en el ángulo inferior derecho, de 10.000 euros.