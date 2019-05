Mario Gas se estrena en el Siglo de Oro: "La pena es que alemanes o franceses nos hayan descubierto este repertorio"

Publicado 06/05/2019 16:37:45 CET

El dramaturgo Mario Gas se estrena en el teatro clásico con la obra de Calderón de la Barca 'La hija del aire', que estará en el Teatro de la Comedia desde el 7 de mayo hasta el próximo 23 de junio, un primer contacto con el Siglo de Oro que el autor no descarta continúe en los próximos años.

"Igual ahora no paro de hacer Siglo de Oro, quién sabe. Si no he llegado antes ha sido por la casualidad o el azar. La pena con este teatro es que históricamente nos han descubierto nuestros clásicos alemanes, franceses o polacos, viendo cosas que aquí no se veían", ha explicado Gas en rueda de prensa.

El dramaturgo ha reconocido que no es "un gran defensor" del teatro clásico, pero sí considera que hay "una quincena de obras maravillosas" que podría "haber montado hace tiempo, pero las cosas van como van". De hecho, ha desvelado que a principios de los años 80 tenía listo un guion cinematográfico para 'La vida es sueño', que finalmente no vio la luz. "El teatro del Siglo de Oro siempre me ha gustado muchísimo, con sus virtudes y defectos, pero después la vida te lleva por otro camino", ha añadido.

'La hija del aire' es una obra escrita en dos partes que relata la leyenda de Semíramis y su corte, con un reparto encabezado por Marta Poveda y que en esta ocasión ha contado con la adaptación del escritor Benjamín Prado, quien ha respetado la historia y los metros en una versión "ni respetuosa ni irrespetuosa".

"Pero sigue siendo 'La hija del aire'. Hay que pensar que en esa época había obras escritas para que duraran seis horas, con escenas rídiculas o insostenibles como algunas que me he encontrado en el texto. Pero se han cambiado y ahora parecen hasta de una película de acción", ha comentado con humor.

De hecho, para Prado el recitar en verso es una dificultad añadida para los actores. "Si al verso le das demasiada importancia corres el riesgo de parecer Marcelino Camacho, pero si se la quitas, pareces un funcionario leyendo los resultados del mes", ha continuado con ironía.

El poder centra uno de los temas de un texto del que, no obstante, "resultaría muy injusto reducirlo a una sola cosa". "No hemos forzado nada y todo lo que se busque como reflejo de una sociedad ya estaba. Aquí se habla de cómo enloquece quien pierde el poder, y es normal que alguno esté pensando ya en algún expresidente", ha afirmado el escritor.

EL PODER Y EL FEMINISMO

La figura de Semíramis como eje de ese poder absoluto y tiránico podría asemejarse a otros líderes actuales, pero Prado ha recordado que el poder "no solo se da en política". "Hay también el poder doméstico, el de género. Para que se genere poder hay que tener deseo, y cuando uno quiere algo a cualquier precio...", ha lamentado.

La reivindicación feminista a través de esta reina siria también ha salido a colación, señalando la actriz Blanca Poveda cómo Calderón "en todas sus obras cuestiona el papel de la mujer". "Es verdad que la maldad en una mujer es más difícil de asumir y se cuestiona de otra manera", ha señalado.