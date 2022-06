Marta Etura lleva a las tablas del Teatro Español la historia de "amor y muerte" entre George Sand y Frédéric Chopin

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Margarita Xirgu del Teatro Español albergará desde este jueves 23 de junio el estreno absoluto de 'Los nocturnos', obra protagonizada por la actriz Marta Etura que cuenta la historia de "amor y muerte" entre la escritora George Sand --seudónimo de Aurore Dupin-- y el músico y compositor polaco Frédéric Chopin.

Se trata de una obra de Irma Correa dirigida por Magüi Mira y protagonizada también por Jorge Bedoya, actor y pianista que interpreta en directo al piano la música de Chopin. El espectáculo, que podrá verse hasta el 17 de julio, aborda la "provocadora" historia de amor de los dos artistas en el siglo XIX.

"Escribí este texto en los últimos meses de vida de mi padre, pero yo no lo sabía. Siempre nos dijeron que existía una ínfima esperanza de que todo saliera bien, a la que mi madre y yo nos agarramos como animales", ha explicado la autora Correa.

"La historia de George Sand y Frédéric Chopin me ayudó a exorcizar mi pánico a la despedida. Aunque cuando la escribía tampoco sabía que mi vida correría paralela a ella como un fiel espejo. Esta historia me conectó de una manera fulminante con la vida, con la muerte y con el amor. Durante todos esos meses me invadió una espantosa impotencia por no poder salvar a mi padre. George Sand quiso despedirse de Frédéric Chopin en su lecho de muerte, pero no la dejaron. Yo sí pude hacerlo", ha añadido.

Por su parte, Mira califica de "historia salvaje de una pasión imposible" esta obra de 'Los nocturnos'. "Aurore es atrevida, pero también delicada e insegura. Sabe que su vida abre el camino a otras mujeres. Que no someterse a nadie es la forma real de amar sin límites. Que vestirse de hombre es un reto al poder", ha defendido.

"Frédéric Chopin es sensible, temperamental, pero también tímido y enfermizo. Aurore ha huido de un matrimonio asfixiante, Frédéric de los rusos que invadían a sangre y fuego su querida Polonia. Entrega su corazón con su música. Son dos luchadores contra el error y el horror reincidentes de los seres humanos", ha indicado la directora escénica.

Para Marta Etura, que interpreta a George Sand, esta es una historia de amor, truncada por la enfermedad, entre dos personas que "fueron libres en una época que no se lo puso nada fácil". "Lo que más me atrajo del texto de Irma Correa es que tiene una estructura muy poco convencional: es atemporal. El tiempo y el espacio no existen, no hay una cronología clara ni un orden de dimensión real", ha apuntado.

Para el actor y pianista Jorge Bedoya, Chopin "hablaba a través de la música". "Como pianista y actor, yo tengo el reto de integrar texto y piano a la vez. De transmitir el pensamiento y el arte a dos voces. Un privilegio", ha afirmado.

'Los nocturnos' es una coproducción de Bitò y Teatro Español con texto de Irma Correa y dirección de Magüi Mira, interpretada por Marta Etura y Jorge Bedoya, con diseño de espacio escénico de Estudiodedos: Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán (AAPEE), diseño de iluminación de José Manuel Guerra, diseño de vestuario de Helena Sanchis, dirección musical de Jorge Muñoz, coreografía de Mónica Runde, música de Frédéric Chopin y piano y composiciones originales de Jorge Bedoya.