Miguel Bardem, Daniela Fejerman o Esther Paredes participan en la 4ª edición de Laboratorio Segunda Versión de DAMA

MADRID, 26 Ene.

DAMA, la entidad de gestión de derechos de los autores audiovisuales, ha presentado este lunes los proyectos de serie y largometraje seleccionados para participar en la cuarta edición del Laboratorio Segunda Versión, la incubadora para creadoras y creadores de más de 50 años.

Los participantes de esta edición son Miguel Bardem, Daniela Fejerman, Esther Paredes, Laura Jou, Pau Martínez, Miguel Alcantud y Eva Mor. La selección de los proyectos ha contado con la lectura de Carmen Jiménez y Borja Soler, y con un jurado compuesto por Liliana Torres, Javier Ruiz Caldera, Carlos Marques-Marcet.

Por su parte, la cineasta Susana Casares es la coordinadora de esta edición del laboratorio y las tutorías estarán a cargo de Jorge Dorado, Alejo Flah, Belén Funes, Carlota Pereda, Laura Sarmiento y Félix Viscarret.

Los participantes recibirán una tutorización personalizada que abarcará desde la sinopsis inicial hasta la primera versión completa del guion. Además, de cada proyecto contará con una ayuda económica de 6.000 euros.

El laboratorio culminará con una jornada final de presentación ante agentes y representantes de la industria audiovisual, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de acceso profesional y favorecer la circulación de los proyectos.

Los proyectos seleccionados son 'Ella dijo no', de Miguel Bardem y Daniela Fejerman, sobre un ejecutivo que encuentra un guion inédito que Juan Antonio Bardem dedicó a su madre. 'La noche del lobo' es un proyecto de serie de Esther Paredes, formado por seis capítulos en los que se reinterpretan los cuentos clásicos del lobo feroz para narrar el trauma colectivo vivido tras la dana de 2024.

Entre ellos está 'La passió segons la Rosa', de Laura Jou, que narra la lucha de una mujer por mantener abierta su tienda mientras oculta una relación de extorsión con un joven carterista; 'Mácula', proyecto de largometraje de Pau Martínez, que en el contexto de una ciudad y un barrio invadidos por el turismo y la gentrificación una fotoperiodista en plena crisis personal, sentimental y profesional va viendo como su casa y su calle, poco a poco, se convierten en su propia prisión.

Por último, Miguel Alcantud ha presentado 'Nosotros aquí', una pareja casada que se enfrentan a sus inseguridades y deseos durante un fin de semana; 'Techos', de Eva Mor, quien dibuja la historia e cuatro mujeres de distintas generaciones limitadas por diferentes techos opresivos.