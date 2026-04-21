Miguel Poveda: "Cualquier hallazgo de Lorca es un tesoro que nos pertenece y es de justicia poética que sea visible"

Archivo - El cantante Miguel Poveda posa para Europa Press, a 24 de abril de 2024, en Madrid (España). Poveda inició su carrera profesional tras ganar el Premio Lámpara Minera (el más preciado del mundo flamenco), y tres más en las modalidades de La Soleá - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Miguel Poveda estrena este jueves, 23 de abril, en cines el documental 'Enlorquecido', un recorrido audiovisual por algunos de los lugares que marcaron la vida y obra de Federico García Lorca. El proyecto le ha llevado a adquirir el manuscrito 'Gacela de la raíz amarga' del poeta perteneciente a 'Diván del Tamarit', en cuyo reverso ha hallado un poema inédito del escritor granadino de 1933, titulado 'Canta el reloj'.

"Cualquier hallazgo de Federico es oro y es un tesoro que nos pertenece y es de justicia poética que sea visible porque no se sabe dónde está su cuerpo y no se conoce su voz, por lo que siempre que aparezca algo de él me parece mágico porque ha estado muchos años silenciado", ha señalado Poveda en una entrevista con Europa Press.

El artista lamenta que, tras la muerte de Lorca en 1936, se impusiese el "silencio absoluto y prohibición" de hablar de un escritor que quiso "transformar España y que fuese como cualquier país europeo". Esas ganas de cambiar el mundo han sido el motor de Poveda para rastrear los pasos del poeta. "Lorca fue un hombre que estaba empeñado en cambiar el mundo y quería llevar la cultura a los pueblos y a los lugares más recónditos. No quería una España inculta", ha señalado.

En cuanto al activismo de Lorca, Poveda vincula su compromiso con las mujeres oprimidas con su propia identidad. "Su condición de homosexual y el sentirse también oprimido le hizo desarrollar una empatía con los desfavorecidos y tener sentido de justicia e igualdad", afirma. El cantaor describe a Lorca como alguien "atormentado y triste" que, pese a su jovialidad pública, cargaba con la sombra de un amor que "no pudo demostrar libremente".

En este sentido, Poveda asegura que España tiene una "deuda pendiente" con Lorca pero también con toda una generación de mujeres y artistas que fueron "silenciados, maltratados y condenados al exilio". "Fue una generación que se perdió y hay que reivindicar a todas esas figuras porque eran muy talentosas. Era una generación de oro y representaron una época dorada de la cultura que fue brutalmente mutilada", ha expresado.

La cinta recorre el impacto de Lorca en Nueva York, La Habana o Buenos Aires, donde el poeta es tratado con la misma devoción que figuras como Gardel o Maradona. "Allí dejó una huella imborrable. Fue donde conoció el triunfo y el fervor de la gente", relata Poveda, citando lugares como el Hotel Castilar o el Café Tortoni que aún conservan el espíritu del granadino. Según el cantaor, en Argentina Lorca es un "símbolo".

El cantaor confiesa que vive una "bendita obsesión" por reconstruir los pasos del autor, rastreando incluso fotografías antiguas para identificar paredes o rincones donde Lorca estuvo presente.

En cuanto a la gestión del legado de Lorca, Poveda cree que Granada tiene "tareas pendientes" porque hay parcelas de la vida del poeta que aún son "desconocidas". "No lo digo en modo crítica sino que las circunstancias fueron las que fueron. No tuvieron en cuenta el edificio donde vivió Federico en Granada", ha lamentado. "Creo que hay que marcar y trazar un mapa donde la gente de Granada y la de fuera que busque a Lorca lo pueda encontrar en los lugares que frecuentaba", sugiere Poveda que en el documental coloca placas en homenaje a Lorca en algunos lugares importantes de su vida.

Finalmente, Poveda revela que 'Enlorquecido' no es el fin de su compromiso, ya que se encuentra inmerso en una "lucha" personal para que la ciudad de Granada instale una escultura de Lorca en la céntrica Plaza de las Batallas.

Por último, como cierre a este viaje de memoria, Poveda revela que, de poder grabar una placa definitiva en el imaginario colectivo sobre Lorca, elegiría sus propios versos. "Yo no estoy aquí. Es la señal de carne que yo dejé al irme para saber mi sitio al regresar", apostilla en referencia al poema inédito descubierto recientemente.