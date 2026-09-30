El Ministerio de Cultura concede los Premios Nacionales de Danza 2026 a Amalia Fernández y Marco Flores

Imagen de Lucía Nicolás. - CARM

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amalia Fernández, en la modalidad de Creación, y Marco Flores, en la de Interpretación, han obtenido hoy los Premios Nacionales de Danza correspondientes a 2026. Estos galardones, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, están dotados con 30.000 euros cada uno.

Los Premios Nacionales de Danza se conceden como recompensa y reconocimiento a la labor de personas o entidades de este ámbito cultural, puesta de manifiesto a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el 2025, aunque también pueden otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.

El jurado ha otorgado el galardón a Amalia Fernández por la "singularidad" de 'Familia', una pieza que demuestra una mirada "personal como creadora, definida por una capacidad única para innovar en la composición coreográfica y para explorar nuevos lenguajes escénicos, que se reflejan en creaciones con una enorme delicadeza expresiva y un profundo conocimiento de la relación entre el cuerpo, el espacio y la musicalidad".

Asimismo, ha destacado que en su amplia carrera, además, han sido siempre esenciales su apoyo y su colaboración a nuevos artistas de la escena contemporánea, así como una destacada trayectoria como docente.

Por su parte, de Marco Flores el jurado ha subrayado la "fascinante" interpretación en sus creaciones 'Tierra virgen' (2025) y la gira de 'Rayuela', en las que ha demostrado una "técnica excepcional, con un dominio del compás y un virtuosismo que transforman el flamenco desde la elegancia y la versatilidad escénica".

"Bailaor en un momento de enorme madurez profesional e incuestionable trayectoria, ha demostrado siempre estar adelantado a su tiempo, creando desde un discurso propio y sin dejar de indagar, convirtiéndose en un referente y un ejemplo de generosidad en el apoyo a generaciones de creadores y creadoras más jóvenes, y abordando temas complejos y socialmente comprometidos", concluye el jurado.

AMALIA FERNÁNDEZ, UNA TRAYECTORIA ENTRE DANZA E INVESTIGACIÓN CORPORAL

Amalia Fernández (Granada, 1970) es bailarina y coreógrafa. Estudió Danza Clásica y Contemporánea en el Real Conservatorio de Sevilla y en la Escuela de Teatro de la Danza de Madrid. Completó su formación con coreógrafos como Francesc Bravo, Debra Greenfield, Carl Paris, Ana Buitrago, Elena Córdoba, María Ribot y Mónica Valenciano, con quien trabajó desde 1994 hasta 2005 en la compañía 'El Bailadero-Mónica Valenciano'.

Sus producciones de los últimos años van desde la pieza escénica convencional hasta el formato expositivo. Como artista independiente ha estrenado los espectáculos 'Matrioshka' (2005), 'Maya' (2006), 'Shichimi Togarashi' (2007), 'Las Perras' (2008), 'Kratimosha' (2009), 'Souvenir' (2010) y 'En Construcción versión 1' (2010) y 'En Construcción versión 2' (2013), 'Perrita China' (2014) y 'Expografía' (2017).

Asimismo, ha participado en proyectos de otros artistas como Gary Stevens, Odd Enginears, Karin Elmore, Cuqui Jerez o Sonia Gomez, como interprete, coach, coreógrafa, y colaboradora puntual. Como docente, colabora en el Máster de Práctica Escénicas y Cultura Visual de la UCM y también ha participado como artista-docente de profesores de primaria en el marco del proyecto LOVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje).

En la actualidad está desarrollando la segunda fase del proyecto 'ser o no ser un cuerpo' con la colaboración de Santiago Alba Rico, un proyecto de investigación artística y corporal nacido en 2014.

MARCO FLORES, DEL FLAMENCO A LA CREACIÓN COREOGRÁFICA

Por su parte, Marco Flores (Arcos de la Frontera, Cádiz, 1981) es bailaor y coreógrafo. Tras unos años de aprendizaje autodidactas, se formó con maestros como Antonio Canales y Javier Latorre. Posteriormente entró a formar parte de compañías como la de Sara Baras o Rafaela Carrasco.

Desde el año 2004 trabaja como codirector y coproductor de sus propios espectáculos como 'Dos en Compañía' junto a Manuel Liñán; 'En sus 13' y 'En clave' junto a Manuel y Orlga Pericet; y 'Chanta la mui', 'Complot' y 'Recital' junto a Olga y Daniel Doña.

En 2010, formó su propia compañía 'Cia Marco Flores' con la que estrenó su primer espectáculo 'DeFlamencas', Premio de la Crítica Especializada del Festival de Jerez de 2012. Otras producciones de la compañía son 'Tránsito' (2012), 'Laberínticas' (2014), 'Paso a Dos' (2015), 'Entrar al Juego' (2016) y 'Fase Alterna' (2016). En 2018, la compañía estrenó su primera pieza para espacios no convencionales 'Extracto Abierto'. Además, recientemente Marco Flores estrenó su primer solo 'Extrema'.

A lo largo de su carrera ha recibido varios premios como El Ojo Crítico de Danza de Radio Nacional de España (2019), y los Premios Carmen Amaya, Antonio Gades, Mario Maya y el Premio Especial del Baile en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en el año 2007, entre otros.