'Los Miserables' y 'Cabaret' lideran las nominaciones de los Premios de Teatro Musical

Archivo - El musical inmersivo de LETSGO que arrasa en Madrid se representará Zaragoza entre el 15 y el 23 de mayo. Una novedosa propuesta que incluye localidades ubicadas en el mismo escenario para una inmersión total en el espectáculo. - LETSGO - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Los Miserables', con 15 nominaciones, y 'Cabaret, el musical', con 13, encabezan las candidaturas de los Premios de Teatro Musical, en una edición en la que también destacan 'Raffaella, el musical', con 11, y 'Wicked, el musical', con diez.

Los Premios de Teatro Musical han dado a conocer este martes la lista de nominados a los galardones que se entregarán el próximo 26 de octubre en el Teatro Capitol de Madrid. La nueva edición de estos galardones sitúa así a las grandes producciones de la temporada al frente de las principales categorías, con 'Los Miserables' y 'Cabaret' como las obras que reúnen un mayor número de candidaturas.

'Los Miserables', producción de ATG Entertainment España, opta al premio a Mejor Musical y suma nominaciones en prácticamente todas las categorías técnicas y de interpretación. James Powell, Laurence Connor y Christopher Key están nominados por la dirección de escena y Alfonso Casado Trigo por la dirección musical, mientras que Matt Kinley, Paule Constable, Mick Potter, Stefan Musch y Andreane Neofitou, Christine Rowland y Paul Wills concurren en las categorías de escenografía, iluminación, sonido, caracterización y vestuario, respectivamente.

En el apartado interpretativo, la producción cuenta con candidaturas para Elsa Ruiz Monleón y Adrián Salzedo como actriz y actor protagonista, además de Alexia Pascual y Malia Conde como actrices de reparto y Quique Niza y Xavi Melero como actores de reparto. Javier Manente completa la nómina con una candidatura a Interpretación Destacada Masculina.

Por su parte, 'Cabaret, el musical', de LetsGo Entertainment, suma 13 nominaciones, incluida la de Mejor Musical. Federico Bellone opta al premio a la dirección de escena y Julio Awad a la dirección musical, mientras que Gillian Bruce, Felype de Lima, Valerio Tiberi, Poti Martín y Kley Kafe figuran en las categorías de coreografía, escenografía, iluminación, sonido y caracterización.

Amanda Digón está nominada como actriz protagonista y Carmen Conesa como actriz de reparto. Asimismo, Abril Zamora y Patricia Clark optan a Interpretación Destacada Femenina.

'RAFFAELLA' Y 'WICKED', EN EL GRUPO DE CABEZA

El tercer musical con más nominaciones es 'Raffaella, el musical', de Dreamcatcher Entertainment, que reúne once candidaturas. La producción opta a Mejor Musical y Musical Original, además de contar con candidaturas para Luciano Cannito en dirección de escena, Fabrizio Prolli en coreografía y Alessandro Caso en iluminación.

Con diez nominaciones aparece 'Wicked, el musical', también de ATG Entertainment España. La producción está nominada a Mejor Musical y suma candidaturas en dirección musical, coreografía, escenografía, iluminación, sonido, caracterización y vestuario. Cristina Llorente y Cristina Picos optan además al premio a Mejor Actriz Protagonista.

Por detrás se sitúan 'Rent - 30 aniversario' y 'Tot eixirà malament - I serà perfecte', ambas con siete nominaciones. Entre las producciones con seis o cinco nominaciones se encuentran 'El maravilloso circo de la Navidad', con seis, y 'Cenicienta, el musical de Rodgers & Hammerstein' y 'Oliver Twist, el musical', con cinco cada una.

'Houdini, un musical mágico', de LetsGo Entertainment y Beon Entertainment, reúne cuatro nominaciones, y con tres candidaturas aparece 'Germans de sang', de Focus-Serveis de l'Espectacle Focus.

Entre las que reúnen dos nominaciones figuran 'El hilo invisible', 'Drácula la leyenda el musical', 'No todos los cuadros tienen la misma luz', '101 Dálmatas, The Show', 'El Mago de Oz', 'Tootsie' y 'Alicia en el país de las maravillas'.

También cuentan con una nominación 'The Book of Mormon', con Albert Bolea como candidato a Actor de Reparto; 'Los pilares de la Tierra, el musical', con Alba Cuartero en Interpretación Destacada Femenina; 'Villanas', 'La gran aventura del Pollo Pepe el musical', 'Amnesia', 'El crédito el musical', 'Armstrong un musical molt espacial' y 'El diario de Lucas'.