El Museo de Cera de Madrid incorpora este jueves a Bad Bunny a su colección

El cantante Bad Bunny durante su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, a 22 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Bad Bunny actúa en Barcelona con dos conciertos seguidos dentro de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cera de Madrid incorpora este jueves 28 de mayo a su colección una nueva figura de Bad Bunny.

Precisamente, el día 30 el puertorriqueño dará su primer concierto de diez en Madrid.

"El equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo", ha explicado el Museo de Cera en un comunicado.