El Museo ICO recorre la evolución de la escultura del siglo XX en una nueva exposición por su 30 aniversario

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo ICO ha inaugurado este martes 'Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO', la primera de las tres muestras que componen el programa expositivo de 2026, enmarcado en la celebración del 30º aniversario del nacimiento del Museo.

La exposición, según la pinacoteca, propone distintas aproximaciones para comprender la evolución de la escultura a lo largo del siglo XX. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 10 de mayo, está organizada por la Fundación ICO y comisariada por María Toral.

Toral ha reunido una cuidada selección de obras procedentes de las Colecciones ICO, en concreto, piezas de la Colección de Escultura Moderna Española con Dibujo, que se exhiben por primera vez en el Museo ICO desde la exposición Iluminación de contraste en 2010. La exposición rinde homenaje a los orígenes del Museo, inaugurado en 1996 para exhibir las Colecciones ICO, que marcaron el inicio de su programación expositiva.

La exposición reúne obras de pequeño formato realizadas por 34 artistas desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1980, combinando referentes históricos de la escultura española con creadores contemporáneos, como Julio González -de cuyo nacimiento se celebra este año el 150º aniversario- o Eduardo Chillida, quienes dialogan con autores como Miquel Barceló o Susana Solano.

El recorrido abarca desde las primeras vanguardias, como el cubismo de Pablo Picasso o Juan Gris, hasta planteamientos más recientes representados por artistas como Jaume Plensa o Juan Muñoz.La mayoría de las piezas escultóricas se exponen junto con dibujos realizados por los propios artistas, permitiendo al visitante comprender sus universos estéticos y establecer un diálogo entre los lenguajes del trazo y el volumen y cómo estos han dialogado con los cambios sociales, políticos y estéticos de su tiempo.

La exposición propone una cronología que sitúa los acontecimientos sociopolíticos internacionales en diálogo con la evolución de los movimientos artísticos en España. El punto de partida de la muestra arranca con el cubismo, entendido como una ruptura con la tradición escultórica, y avanza a través de algunos de los principales movimientos y contextos que marcaron la evolución de la escultura del siglo XX, desde el surrealismo y las prácticas desarrolladas en el exilio tras la Guerra Civil hasta el informalismo de las décadas de 1950 y 1960.

La propuesta se extiende hasta los años de la transición democrática y la década de 1980, un periodo caracterizado por una mayor diversidad de lenguajes y enfoques creativos. Además, se incorpora una reflexión sobre la relación entre escultura y arquitectura, en línea con la labor del Museo ICO en la difusión de esta disciplina, e incluye obras de autores como Antoni Gaudí, Álvaro Siza o Juan Navarro Baldeweg, cuyas prácticas ponen de relieve una concepción compartida del espacio, el volumen y los materiales.