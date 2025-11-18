El Museo del Prado logra la cesión temporal por diez años de un Murillo robado de sus salas en 1897

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha anunciado este miércoles que expondrá próximamente un boceto de mano de Murillo para el cuadro 'Santa Ana dando una lección a la Virgen', robado en 1897 y que ahora estaba expuesto en Pau (Francia).

Según informa la pinacoteca española, el cuadro llega como cesión temporal por diez años a la espera de una norma que prepara el Gobierno francés para abordar este tipo de situaciones. El Prado se ha coordinado con el Ministerio de Cultura para los trámites de traslado y préstamo, asumidos desde el Museo.

La pieza fue robada a finales del siglo XIX del Prado y la prensa del siglo XX ya informaba de que el boceto se podía encontrar en un museo francés. El Museo del Prado explica que, gracias a una misión de inventario, dirigida por el Museo del Louvre en el Museo de Pau en 2024, (operación obligatoria cada 10 años desde la aprobación de una norma que obliga a catalogar todas las obras) uno de los técnicos encargados consideró la posibilidad de que correspondiera al autor sevillano.

La impresión de los encargados del inventario francés en Pau fue refrendada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Benito Navarrete, quien fue contactado por Charlotte Chastel-Rousseau, la especialista en pintura española del Museo del Louvre. El propio Navarrete puso al Museo del Prado al tanto de esta circunstancia.

En dicha investigación se ha encontrado un artículo del 'Imparcial' de 20 de febrero de 1909 en el que se mencionaba en referencia a la obra que "está expuesta al público en el Museo Municipal de Pau". Además, se han encontrado referencias similares en prensa en años posteriores, incluso en abril de 1936 el diario 'Ahora' también se hizo eco del robo, de su aparición en Pau y de las negociaciones llevadas a cabo con el director del museo francés para su restitución.

La pieza, que perteneció a la colección de Isabel de Farnesio, será expuesta próximamente y se podrá ver en el itinerario que el Prado dedicará a esta reina desde el próximo día 1 de diciembre, enmarcado en su proyecto 'El Prado en femenino'.