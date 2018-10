El Museo del Prado presenta por primera vez juntas tres obras religiosas de Antonio María Esquivel

Publicado 09/07/2018 18:02:55 CET

La sala 60 del Museo del Prado -'Sala de presentación de colecciones del siglo XIX' creada para mostrar de forma rotatoria conjuntos de obras-, expone a partir de este martes 10 de julio y hasta el día 20, tres obras de Antonio María Esquivel, según informa el museo.

'La caída de Luzbel', 'El Salvador' y 'La Virgen María, el niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles en el fondo', son tres obras religiosas poco conocidas por el público -solo la primera se había expuesto durante muy poco tiempo en el Casón del Buen Retiro- y que han sido recientemente restauradas con la colaboración de Fundación Iberdrola España como Protector del Programa de Restauración.

El conjunto permite comprender los principios del estilo de este artista -fundado en buena medida en la pintura barroca andaluza, de la que se consideraba su principal valedor-, en oposición a otras tendencias que favorecían el dibujo frente al colorido,recuerda la pinacoteca. Realizadas en su madurez, muestran una formación académica atenta al estudio de la escultura antigua y la precisión anatómica.

'La caída de Luzbel' fue un regalo del artista al Liceo de Madrid en gratitud por la ayuda que los socios de esta institución, a la que estaba vinculado, le prestaron para la curación de la ceguera que padeció durante un tiempo. Realizada, como 'El Salvador', sobre un lienzo tupido y con gran riqueza de color, la crítica celebró la novedad iconográfica de presentar la victoria sin armas del Bien sobre el Mal, según informa la institución.

'El Salvador' es una obra casi desconocida que, tras levantarse su depósito en el año 2001, se ha recuperado después de su restauración. El énfasis del artista en la representación de la anatomía del torso de Cristo y en el tratamiento de los paños hace destacar con solidez las figuras sobre los tonos dorados del fondo.

Así se muestra un giro hacia una mayor valoración de los volúmenes que culmina en el siguiente cuadro expuesto, 'La Virgen María, el niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles en el fondo', donde aunó las referencias a Murillo, a la monumentalidad clásica y a la exactitud anatómica.

Este lienzo se recuperó de su depósito en 2000 y se restauró en 2011 para la exposición internacional 'Portrait of Spain: Masterpieces from the Prado'. En el pasado, participó en la Exposición Nacional de 1856, en la que también figuró su Autorretrato, el último de cuantos realizó, afirman desde el museo.

Esquivel estuvo muy vinculado a los escritores de su entorno. De muchos de ellos realizó retratos, como el que se expone de José de Espronceda, interesado en el tema luciferino y que intervino leyendo un poema en la sesión que en 1840 celebró el Liceo a beneficio de Esquivel. Esta efigie,que el artista incluyó en 'Los poetas contemporáneos' -obra en la sala 63B-, se presenta por vez primera.

Indicativo de su cultura es también su 'Tratado de Anatomía Pictórica', concebido como un manual de apoyo a la labor docente que desempeñó en la Academia de San Fernando, donde ocupó la Cátedra de Anatomía Artística. Incluye dieciocho láminas litográficas realizadas por él mismo y por su hijo Carlos María.

Esta publicación fue una referencia para los artistas, como muestra el ejemplar manuscrito que conserva la Biblioteca del Museo del Prado. En él se copiaron el texto del tratado original y sus diferentes láminas a lápiz junto al texto o bien, en el caso de los dibujos de mayor calidad, en encartes de hojas sueltas.