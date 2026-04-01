El Museo del Romanticismo alcanza su récord de visitantes este mes de marzo con más de 26.000 personas

Salón de Baile Museo del Romanticismo con modelos de Pedro Rodríguez, La Innovación, Bibian Blue, Davidelfín y Carmen Mir (Exposición Ecos de la moda romántica. Los trajes son un préstamo de la Fundació Antoni de Montpalau) - FABIAN ALVAREZ MARTIN

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Romanticismo ha alcanzado su máximo histórico de visitantes este mes de marzo, llegando a las 26.000 personas.

Se trata de un aumento del 146% respecto al mismo mes en 2025, cuando registró 10.549 visitantes. Ese año, el máximo fue en agosto con 12.113 personas y en total, la pinacoteca recibió de 115.472 visitas.

Este máximo, explican desde el Museo, ha coincidido con la apertura del Café del Jardín y de su nueva tienda-librería, así como con la exposición 'Ecos de la Moda Romántica'. Estos 26.000 visitantes en marzo superan 26.000 las cifras del centenario, celebrado en 2024.

Así, en el mes de marzo el Café del Jardín se ha reabierto renovado, con una ampliación y un diseño y decoración nuevos. "Incorpora un nuevo y acogedor salón de té con mobiliario de inspiración decimonónica que dialoga con la estética y el espíritu del siglo XIX, en coherencia con la identidad del museo", explican desde la pinacoteca en un comunicado.

Junto al Café, ha reabierto también la tienda-librería del museo, que ofrece una selección de artículos y joyería inspirados en las piezas de la colección, y publicaciones dedicadas al siglo XIX, la literatura y el arte del Romanticismo, incluyendo adaptaciones para el público infantil.

Por otro lado, y hasta el 7 de junio, puede visitarse la exposición temporal 'Ecos de la moda romántica', comisariada por Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz, que reúne más de 40 piezas de indumentaria procedentes de la Fundació Antoni de Montpalau y creadas por diseñadores destacadas de los siglos XX y XXI como Manuel Pertegaz, Cristóbal Balenciaga, Flora Villarreal, Bibian Blue, Elio Berhanyer, Teresa Helbig, Josep Font, Sybilla o Pedro Rodríguez, entre otros.

A este último, cofundador de la Cooperativa de la Alta Costura en 1940, se le dedica también una sala monográfica con figurines y trajes del modista.

Además, fruto de una reciente colaboración con Netflix y hasta el 17 de mayo, se han incorporado tres trajes creados por Ana Locking, María Escoté y Palomo Spain que reinterpretan el universo de la serie 'Los Bridgerton', de ambientación decimonónica, explorando la historia como fuente de inspiración de la moda contemporánea y el papel del entretenimiento para su difusión y popularización.