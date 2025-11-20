El Museo Thyssen-Bornemisza presenta 'Tocar para ver', cinco obras adaptadas a personas con discapacidad visual

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha presentado la exposición accesible con relieves de exploración táctil 'Tocar para ver', con una muestra de cinco obras de la colección adaptadas a personas con discapacidad visual, según ha informado la institución. Esta exposición se enmarca dentro del programa colaborativo junto a la Fundación Iberdrola España 'Museo Fácil'.

Este recorrido táctil se desarrolla desde el año 2023 por el Área de Educación. Así, cada año 'Museo Fácil' promueve el desarrollo de diversos recursos de accesibilidad cognitiva y sensorial. Basado en la construcción participativa y el diseño universal, pretende fomentar la equidad en el acceso a las obras y contenidos del museo, buscando y creando espacios, actividades y contenidos accesibles para todos.

En 'Tocar para ver', las obras están ubicadas junto a las originales, las reproducciones a menor escala han sido elaboradas a partir de tecnologías y técnicas avanzadas de modelado y relieve que facilitan la comprensión de las formas y composiciones de cada cuadro. Además, cada soporte incluye textos en braille y códigos 'QR Navilens', que favorecen el acceso a contenidos de audio desde los dispositivos móviles.

Asimismo, se han elaborado y validado los textos de las guías de exploración táctil, posteriormente adaptados a lenguaje accesible y disponibles en formato de lectura fácil a través de la web del museo.

Las obras seleccionadas en 'Tocar para ver' abarcan distintos periodos cronológicos y estilos artísticos. En concreto son 'Díptico de la Anunciación', de Jan van Eyck; La sala del concejo del Ayuntamiento de Ámsterdam, de Pieter Hendricksz. de Hooch; 'Les Vessenots en Auvers', de Vincent van Gogh; 'El espejo psiqué', de Berthe Morisot; y 'El fumador' (Frank Haviland), de Juan Gris.

Además, en el proyecto han participado algunas entidades como la Asociación Madrileña de Espina Bífida, Fundación AMÁS, los Centros de Mayores de Puente de Vallecas y un equipo de personas con discapacidad visual con experiencia en evaluación y validación de materiales táctiles. También han participado voluntarios de diferentes entidades, así como personas que, con o sin discapacidad, cuentan con una gran experiencia en accesibilidad.

En cuanto a la realización y diseño de los relieves ha sido desarrollada por Estudios Durero, mientras que el diseño y creación de los soportes la ha realizado Dime Museos, la locución y traducción por Altalingua y el diseño e impresión de las cartelas por Gratex.

El director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, ha asegurado que "es muy satisfactorio presentar un año más los resultados de esta colaboración con la Fundación Iberdrola, trabajando juntos por garantizar el derecho universal a la cultura y procurando la participación activa de todo tipo de públicos". "Desde el museo hacemos de la cultura una energía vital que transforma la vida de las personas, genera cohesión entre ellas y facilita la inclusión social", ha añadido.

Por su parte, el director de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana, ha señalado que "este es un proyecto de gran interés e importancia para la fundación, ya que la accesibilidad a los museos es fundamental para que todos los ciudadanos puedan disfrutar del arte sin fronteras".

"Desde la fundación consideramos que la tecnología es fundamental para este este tipo de proyectos donde el arte se pueda tocar. Creemos, firmemente, que los museos son patrimonio de todos, por ello deben ser inclusivos, donde todos podamos participar y disfrutar del mundo del arte", ha concluido.