El Museo Thyssen regresa al Orgullo de Madrid con una carroza del artista Okuda inspirada en su colección permanente

La carroza diseñada por Okuda San Miguel con la que el Thyssen participará en el Orgullo de Madrid. - MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza participará por cuarta vez en la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid, que se celebra el próximo 4 de julio, con una carroza cuya dirección artística corre a cargo del artista Okuda San Miguel. La propuesta, titulada 'Welcome to Freeland', se inscribe en el concurso de arte joven Versiona Thyssen y se ha inspirado en cuatro obras de la colección permanente del museo.

Las piezas seleccionadas forman parte del recorrido temático 'Amor diverso', que explora la presencia de la diversidad afectiva, sexual y de género en la historia del arte, según ha informado el museo. Se tratan de 'Retrato de un joven como san Sebastián' (hacia 1533), de Bronzino; 'David con la cabeza de Goliat y dos soldados' (hacia 1620-1622), de Valentin de Boulogne; 'Muchacho con turbante y un ramillete de flores' (hacia 1658-1661), de Michiel Sweerts; y 'La muerte de Jacinto' (hacia 1752-1753), de Giambattista Tiepolo.

"Se trata de un espacio utópico donde la libertad, la diversidad y los valores por los que llevamos años luchando ocupan un lugar central. Los personajes conviven e interactúan en paz y armonía, de una manera afectuosa, en un entorno paradisíaco rodeado de montañas y bajo un cielo que representa la pluralidad de colores, culturas, identidades y géneros", ha explicado Okuda sobre su proyecto.

El artista ha subrayado además que en su propuesta "la identidad concreta de los personajes no es lo importante; lo son sus acciones, sus sentimientos y sus emociones". "Nadie es más importante que nadie. Todos somos iguales, pero también diferentes y diversos. Y precisamente ahí reside la riqueza y la belleza del mundo que propongo para esta carroza", ha puntualizado.

Según el Thyssen, Okuda San Miguel desarrolla desde 2009 un lenguaje artístico propio basado en estructuras geométricas, patrones multicolores y narrativas universales. Su práctica abarca el espacio urbano y el expositivo, con murales, esculturas e instalaciones presentes en ciudades de todo el mundo.

Esta es la cuarta ocasión en que el Museo Thyssen participa en la manifestación del Orgullo de Madrid. En ediciones anteriores, la dirección artística de la carroza recayó en Hugáceo Crujiente (2022), Miranda Makaroff (2023) y Los Bravú (2024).