Nace el Portal Virtual Fotográfico de España, una plataforma para conectar y fortalecer el sector

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Plataforma Fotografía e Imagen lanza el primer Portal Virtual Fotográfico de España, una plataforma digital abierta y gratuita que nace con el objetivo de visibilizar, conectar y fortalecer el ecosistema de la fotografía en el Estado español.

La plataforma web, según los creadores, reúne información práctica y actualizada sobre más de 500 agentes activos vinculados al ámbito de la imagen, desde museos, archivos y colectivos hasta festivales, escuelas o espacios de creación. El Portal Virtual Fotográfico está diseñado como una herramienta colaborativa, en expansión y al servicio del sector.

El Portal Virtual Fotográfico permite tanto al público general como a profesionales e investigadores explorar de forma accesible los distintos perfiles que conforman el tejido fotográfico. La Asociación Plataforma Fotografía e Imagen ha trabajado durante dos años para hacer posible este lanzamiento.

"El Portal Virtual Fotográfico responde a una necesidad compartida: estructurar la red de agentes que, desde distintos territorios, impulsan la fotografía con un trabajo sostenido y valioso divulgándola y apoyando a sus creadores y creadoras, muchas veces de forma aislada y sin visibilidad. Esta herramienta nace para reconocer y cohesionar ese tejido, favoreciendo el encuentro, el intercambio y la colaboración activa entre profesionales e iniciativas del sector", señala la institución.

La financiación del proyecto se ha materializado a través de una ayuda a las Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Soria -ciudad donde se va a levantar el futuro Centro Nacional de la Fotografía- y la Asociación Plataforma Centro de Fotografía e Imagen.