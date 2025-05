Nacho Duato llega a Madrid con su compañía: "Si tenemos un ministro que no sabe de artes escénicas, poco vamos a hacer"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo Nacho Duato ha lamentado en una rueda de prensa que la danza ""no despunta" en España porque "si a los políticos no les interesa, no le va a interesar a nadie".

"Si tenemos un ministro que no sabe sobre las artes escénicas y sobre la música, pues poco vamos a hacer. Y si en el INAEM tenemos a gente que tampoco sabe nada, pues nunca vamos a entrar a ningún lado", ha criticado Duato en el acto de presentación de la Compañía Nacho Duato (CDND), que presentará en el Teatro Albéniz de Madrid, del 12 al 15 de junio.

El coreógrafo, que ha comentado que no quiere a los políticos "ni a 20 kilómetros", ha asegurado que su espectáculo no tiene "dinero público", pero en cambio "hay libertad de movimiento" y hacen lo que quieren. "No quiero ver a ningún político cerca. No quiero aguantar a ningún ministro ni a ninguna comunidad. Ahora hacemos lo que queremos", ha afirmado.

Durante su intervención, ha lamentado la poca visibilidad que tiene la danza en España, en contraposición, por ejemplo, a los musicales. "No sé lo que pasa en España, que solo gustan los musicales. Vas por la Gran Vía y solo hay musicales, que a mi me gustan mucho, pero es que es lo único que vemos", ha indicado.

A su vez, ha desvelado las trabas que le imponen desde el INAEM para recuperar algunos vestuarios o escenarios utilizados en sus representaciones. "El telón y los vestidos de la obra 'Duende', los tiene la Compañía Nacional de Danza en un desván pudriéndose y comiéndoselo las ratas. Yo fui al INAEM por si me lo podían vender o dar, y me dijeron que me lo tenían que alquilar. Después de muchas cartas y de firmar muchos contratos, tenía que ir a recogerlos yo, pagar un alquiler, lavarlos y devolverlos. Y a la siguiente función volver a firmar lo mismo. Y les dije que no se preocuparan, que ya haría yo un vestuario nuevo", ha admitido.

Con su nueva compañía, formada por más de una treintena de bailarines y "pocos españoles", Duato pretende recuperar parte de sus creaciones que le abrieron "las ventanas hacia la naturaleza". "No puedo recuperar todas porque no tenemos dinero, pero sí quiero tener 'Arenal' o 'Alone, for a second', entre otras. No hacen falta ni hologramas ni 20.000 kilos de vatios de luz. Eso son tonterías", ha afirmado.

"LO DE GAZA ES UN GENOCIDIO"

Duato ha comentado que ha destinado "70.000 euros en becas" a artistas extranjeros de su compañía, que son la mayoría, y ha insistido en que "al ministerio no le ha interesado dar ayudas". De esta manera, Duato regresa a la capital tras más de 15 años de ausencia con un programa que incluye algunas de sus obras más emblemáticas, como 'Gnawa, Liberté', (extracto de Rassemblement) y 'Duende', además de 'Cantus', su última creación coreográfica con música de Karl Jenkins. El repertorio se ampliará con obras clásicas del coreógrafo y nuevas creaciones.

En el ballet 'Cantus', el coreógrafo ha asegurado que está dedicado a los niños de la guerra y ha señalado que la producción es "un canto a la paz" y busca que el público reflexione, especialmente sobre los niños de Gaza, "sin anuncios de por medio u otras noticias".

"Es una denuncia dedicada a los niños de la guerra. He pensado en los niños de Gaza. Es tremendo lo de allí, es un genocidio. Mientras hacía el ballet, las primeras imágenes que me venían a la mente era las de Gaza. En esta media hora invitamos a reflexionar sobre ese tema sin que haya anuncios de por medio u otras noticias porque un ballet no puede ser anecdótico", ha explicado.

"Las compañías internacionales nos dan algunas cosas gratis o por 1.000 euros, mientras que aquí solo me lo alquilan o me hacen hablar con pesados", ha sentenciado.