Nacho Duato presenta su centro de danza en Madrid: "Quiero una escuela de educación sensible, la palabra 'no' no existe"

La bailarina Aída Gómez será responsable de enseñanza de la danza española en la escuela, que llevará por nombre 'Nacho Duato Academy'

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo y director Nacho Duato ha presentado este viernes 17 de marzo su nueva escuela de danza 'Nacho Duato Academy' (NDA) situada en la que fuera sede de la compañía de Antonio 'El Bailarín', en Madrid. "Yo quiero una escuela de una educación sensible, la palabra 'no' e 'imposible' no existe en mi escuela", ha afirmado en la rueda de prensa de presentación.

"Las correcciones generales no existen, tienen que ser de profesor a alumna o alumno. El alumno tiene que entrar y que diga: éste es mi sitio", ha añadido el coreógrafo al hablar sobre su escuela, que integra el anteriormente llamado Centro Superior de Artes Escénicas SCAENA y el Conservatorio Profesional de Danza dirigido por la maestra Carmen Roche.

Duato ha explicado que la academia nace de la colaboración entre el coreógrafo español y los ex bailarines de la Compañía Nacional de Danza que trabajaron con el artista durante más de 20 años. "Mis bailarines me dijeron: tienes que seguir tu trabajo", ha recordado.

Además, ha detallado que la NDA surge de la necesidad de preservar el trabajo coreográfico del mismo a través de la formación y estudio "específico" en sus trabajos más "icónicos", que forman parte del patrimonio cultural de la danza de España.

En este sentido, ha indicado que quiere ampliar la oferta educativa actual a través de una formación de "excelencia" enfocada a los retos actuales de las artes escénicas, sin olvidar la "tradición y exigencia" del ballet clásico y de la danza española.

En este contexto, ha apostillado que la iniciativa también busca devolver el "esplendor" a la danza de la Escuela Bolera. Para ello, contará con la labor de Aída Gómez --Premio Nacional de Danza, ex directora del Ballet Nacional de España (BNE) y referente de la danza española en la actualidad-- que será la responsable de la enseñanza de la danza española en la escuela.

"No puede ser que tengamos a figuras como Aída y que no esté en una escuela hecha para ella. Que enseñe es un tesoro", ha destacado Duato. "Hay que tener la excelencia para hacer buenos bailarines y artistas. Buenos bailarines no solo de la danza, sino de cabeza y corazón", ha añadido Gómez, también presente en la rueda de prensa.

PROGRAMA INTERNACIONAL 'NACHO DUATO TRAINEE PROGRAM'

Por otro lado, la academia ofrecerá un programa internacional de postgrado 'Nacho Duato Academy Trainee Program', un proyecto diseñado y dirigido por el propio coreógrafo donde los alumnos tienen la oportunidad de conocer el trabajo del director y trabajar a nivel profesional con sus bailarines.

En este sentido, esta iniciativa tiene como objetivo ayudar los alumnos a incorporarse en diferentes compañías de danza y crear la joven Compañía Nacho Duato (CND), donde los alumnos podrán dar sus primeros pasos como bailarines profesionales y realizar giras nacionales e internacionales. Así, la primera generación de alumnos saldrá de la audición que tendrá lugar en la sede de la escuela el próximo 26 de marzo.

"Creo que no hay ningún español, hay 20 bailarines de todo el mundo, pero parece que a los españoles les parece muy caro 14.000 euros para un entrenamiento con los mejores bailarines del mundo", ha señalado Duato.

Al ser preguntado por su posible docencia en la academia, Duato ha indicado que él acude a las clases y les hace "un meneo", pero que no le gusta impartir clase ya que no se considera "buen profesor". "Escojo a los bailarines y estoy con ellos. Sé perfectamente si un alumno o una profesora vale o si tiene que marcharse", ha añadido.

Por otro lado, ha revelado que escribió una carta a Felipe VI hace 15 meses y que él mismo le respondió que iba a buscar un "hueco" para reunirse con el artista pero que, tras todo este tiempo, no ha recibido respuesta, por lo que se le han ido "las ganas de compartir el problema de la danza", ha reconocido.

"Lo que quería era decirle que fomentase más la danza, no que se ponga a hacer ballet, que vaya a acompañar a las niñas y plantearle que si la princesa Sofía quería ser madrina del ballet. Yo no sé que pensaría él pero oye, 15 meses, se me han ido las ganas", ha ironizado Duato.