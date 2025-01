Neil Gaiman niega acusaciones de violación de varias mujeres: "Nunca he mantenido relaciones sexuales no consentidas"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Neil Gaiman ha negado las acusaciones de violación que varias mujeres han realizado en un reportaje publicado por la revista 'New York Magazine', en el que narran sus experiencias con el responsable del cómic 'The Sandman' y libros como 'American Gods'.

"No soy ni mucho menos una persona perfecta, pero nunca he mantenido relaciones sexuales no consentidas con nadie. Jamás", ha afirmado el autor británico en un comunicado publicado en su página web.

En el reportaje, varias mujeres relatan sus casos y se suman a otras posibles víctimas que salieron a la luz en 2024. Los testimonios de las mujeres coinciden en describir prácticas de sexo duro y sadomasoquistas sin consentimiento. La víctima más joven tenía 18 años cuando ocurrió la supuesta agresión y el resto, entre 20 y 30 años.

Dos de las supuestas víctimas trabajaron para él y cinco eran sus fans. Los presuntos hechos tuvieron lugar cuando Gaiman tenía 40 años o más. En la actualidad, tiene 64 años.

Una de las denunciantes es Scarlett Pavlovich, una joven que trabajó como niñera del hijo del escritor y de Amanda Palmer, como recoge el citado medio. La víctima ha declarado que las agresiones comenzaron un día en el que Gaiman le ofreció bañarse en el jardín de su casa y, al rato, apareció desnudo e intentó cometer la agresión, pese a la negativa de la mujer. "Él me decía que le llamase 'maestro' y que fuese una buena chica", ha relatado.

Otro de los episodios que narra ocurrió cuando, delante del hijo del escritor, le bajó los pantalones a la joven e intentó cometer otra agresión, usando mantequilla como lubricante.

Otra denunciante es Kendra Stout, quien mantuvo una relación amistosa "que se volvió física y romántica", pero que degeneró en actividades "dolorosas", que le provocaron una infección urinaria, como ha detallado la víctima, que denunció el pasado mes de octubre.

GAIMAN RECONOCE TESTIMONIOS "A MEDIAS"

El escritor reconoce que hay testimonios que reconoce "a medias", si bien señala que hay otros que "rotundamente no sucedieron". "Volví a leer los mensajes que intercambié con las mujeres alrededor y se leen ahora igual que cuando los recibí: de dos personas disfrutando de relaciones sexuales totalmente consentidas y deseando volver a verse. En la época en que yo estaba en esas relaciones, parecían positivas y felices por ambas partes", defiende.

El escritor afirma que, durante los últimos meses, ha visto con "horror y consternación" las historias que circulaban en internet sobre él. "He permanecido callado hasta ahora, tanto por respeto a las personas que compartían sus historias como por el deseo de no llamar aún más la atención sobre un montón de información errónea", señala.

En este sentido, Gaiman confiesa que "podría y debería haberlo hecho mucho mejor" porque no le importaban los corazones y sentimientos ajenos. "Eso es algo que lamento profundamente. Fue egoísta por mi parte. Estaba atrapado en mi propia historia e ignoré la de las demás", comenta.

"Llevo varios meses analizando a fondo quién he sido y cómo he hecho sentir a la gente. Como la mayoría de nosotros, estoy aprendiendo y tratando de hacer el trabajo necesario, y sé que no es un proceso de un día para otro. Espero que, con la ayuda de buenas personas, seguiré creciendo", añade en su comunicado.

Por último, el escritor concluye remarcando que está dispuesto "a asumir la responsabilidad de cualquier error que haya cometido", aunque recalca que algunas historias "han sido tan distorsionadas que no guardan relación con la realidad". "No estoy dispuesto a dar la espalda a la verdad, y no puedo aceptar que se me describa como alguien que no soy, y no puedo ni quiero admitir que hice cosas que no hice", apostilla.