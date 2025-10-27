El neurocientífico Alva Noë, primer participante de 'Residencia Internacional de Neurociencia y Arte' del Prado

El neurocientífico Alva Noë observa el cuadro 'Las Meninas', de Velázquez, en el Museo del Prado. - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado, en colaboración con el Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) de la Fundación Tatiana, ha creado la primera 'Residencia Internacional de Neurociencia y Arte', un programa pionero que une la investigación sobre el cerebro humano con la riqueza de la creación artística.

Este proyecto tendrá como primer participante al neurocientífico Alva Noë, de la Universidad de Berkeley, que pasará un mes, desde el 16 de octubre al 15 de noviembre, comprometido con el Museo, sus obras de arte, colecciones, artistas y edificios.

Según informa el Museo del Prado, el proyecto busca abrir nuevas vías de conocimiento en torno al funcionamiento de la mente y su relación con la creatividad, ofreciendo a destacados neurocientíficos la posibilidad de trabajar desde dentro del Museo y en contacto directo con sus colecciones y profesionales.

Durante un mes, el investigador seleccionado dispondrá de acceso privilegiado a la colección del Museo, así como a espacios de trabajo restringidos como talleres, gabinetes técnicos o almacenes, con el objetivo de desarrollar un proyecto de interés científico y cultural.

La estancia permitirá ampliar investigaciones en curso, iniciar nuevas líneas de estudio en colaboración con el Prado o generar publicaciones que integren arte y neurociencia.

Además, la residencia contempla actividades públicas como conferencias, reuniones con expertos europeos y entrevistas en medios, que fomentarán el diálogo entre las comunidades científica y artística y la sociedad.

Si de esta experiencia surgen proyectos de investigación, la Fundación Tatiana se compromete a apoyar su financiación, consolidando así un espacio único para el encuentro entre la ciencia del cerebro y la creación artística.

El lunes 3 de noviembre, Noë participará en un encuentro con neurocientíficos españoles y europeos en el Casón del Buen Retiro por la mañana, y por la tarde ofrecerá una conferencia abierta que se celebrará en el auditorio del Museo Nacional del Prado.