Objetos curiosos y raros de la realeza y tejidos del siglo XVIII, apuestas de la Galería de Colecciones Reales en 2026

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales acogerá en los próximos meses dos exposiciones temporales: una dedicada a los tejidos y bordados de los siglos XVIII y XIX, y otra centrada en curiosidades y rarezas de las colecciones reales. Ambas se presentan como las grandes muestras de 2026, un año en el que la institución pretende "sorprender" al público con piezas hasta ahora "desconocidas que se expondrán por primera vez".

Así lo ha anunciado este miércoles el director de la Galería de Colecciones Reales, Víctor Cageao, en un encuentro con medios de comunicación para presentar el programa expositivo para 2026, que se volverá articular en torno a cuatro objetivos: consolidar la presencia de la pinacoteca en la oferta madrileña; reforzar su proyección nacional e internacional; asegurar una programación cultural diversa; y reforzar la presencia de los Reales Sitios como parte importante de las Colecciones Reales.

"Tendremos una programación variada con la que pretendemos reforzar esa programación continua con la intención de que el público encuentre novedades y piezas nuevas, que se den a conocer las colecciones reales más desconocidas, lo que permitirá investigar sobre ellas o restaurarlas", ha comentado.

La primera "gran" muestra será 'Tejiendo la vida cortesana', una exposición que tendrá lugar en junio y que se enmarca en la línea de presentación de "colecciones reales más desconocidas". La muestra reunirá más de 200 piezas que forman parte de las colecciones de Patrimonio Nacional y cuatro obras prestadas.

La muestra se centrará en el universo textil de la corte y presenta tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que formaron parte y, en cierta medida, configuraron, el ceremonial y la vida cotidiana de la realeza, muchos de los cuales se exhiben por primera vez. "Son piezas que no solamente nos dicen la riqueza y la extraordinaria maravilla de esta sección, sino también cómo a través de estos tejidos se iba conformando el espacio propio y ambiente de la monarquía", ha señalado Víctor Cageao.

La segunda "gran" muestra será 'Insólitas maravillas. Curiosidades y rarezas de las Colecciones Reales' --título provisional-- que previsiblemente llegará en diciembre con objetos "extraordinarios" por su "rareza o el lujo" que las envuelven. La exposición propone un recorrido por cinco ámbitos temáticos que muestran cómo las Colecciones Reales han reunido, conservado y reinterpretado las 'mirabilia' a lo largo de cinco siglos.

"Las colecciones reales son maravillosas porque son extraordinarias y lo son porque son muy ostentosas o muy lujosas, pero también porque son exóticas o porque cuentan cuestiones científicas que en el momento en que se produjeron resultaban prodigiosas o porque hablan del mundo del más allá o de la resurrección", ha explicado el director de la Galería.

En cuanto a la línea de exposiciones monográficas --muestras más pequeñas--, la Galería complementará su programa con 'Brambila, pintor de los Reales Sitios', dedicada a Fernando Brambila (1763-1834) que fue contratado como pintor de cámara por Fernando VII para dibujar el Palacio Real de Madrid o la Granja de Aranjuez y algunos Reales Sitios desaparecidos, como el Real Sitio de Solan de Cabras, la Isabella, según ha desvelado Cageao.

Además, en la segunda mitad de año, la institución abrirá al público 'Miniaturas de las Colecciones Reales', una técnica especial que se desarrolló a partir del siglo XV y de la que Patrimonio Nacional reúne una colección extraordinaria, "probablemente la mejor de España y muy poco conocida", como ha tildado el director. "Son pequeñas piezas que se pueden en algún caso confundir con pinturas, pero son miniaturas", ha aclarado.

LÍNEAS EXPOSITIVAS COMPLEMENTARIAS

Dentro de la línea expositiva Colecciones Reveladas, creada en 2025 para profundizar en temas presentes en la Colección Permanente, la Galería presentará en marzo la muestra 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX'. La exposición reunirá piezas "muy desconocidas" que mostrarán cómo Isabel II y su padre, Fernando VII, decidieron "nutrir la colección de patrimonio con algunas piezas que eran punteras".

La segunda de estas exhibiciones será 'El arte de guardar', propuesta para otoño, y que acogerá arquetas, cajas y cofres para poner de relieve la importancia de estos objetos a lo largo de la historia.

Asimismo, la Galería incorporará una importante modificación en su exposición permanente: un nuevo muro introductorio en la planta de Austrias, concebido para ofrecer al visitante una visión más amplia y representativa de la diversidad de los fondos que custodia la institución.

Por su parte, las Exposiciones Especiales incorporarán 'Alteraciones III', coincidiendo con el aniversario de la Galería, y una nueva colaboración con PHotoESPAÑA. Además, reforzará su recorrido expositivo con nuevas obras invitadas, como 'La Piedad', de Gaspar Becerra del Museo de Bellas Artes de Valencia, 'El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal', de la Casa de Alba de Rubens y de 'Felipe IV', de Velázquez y la National Gallery de Londres.

BALANCE Y COMPRAS EN 2025

El director de la Galería ha asegurado que la institución ha retirado de sus salas 140 piezas, mientras que ha añadido 148 nuevas, lo que hacen un total de 715 piezas que forman parte de la colección permanente. Estos cambios se han producido por motivos de conservación, expositivos o relacionados con la programación, según ha precisado Víctor Cageao.

En cuanto a las adquisiciones, Patrimonio Nacional incorporó en 2025 un total de 37 bienes culturales a las Colecciones Reales por un importe de 920.000 euros, según ha señalado Cageao. De esa cantidad, 250.000 euros fueron aportados por el Ministerio de Cultura para la obra 'Felipe V, Rey de España', de Jean Ranc, que se exhibirá "en unos días" en la Galería. El resto de la inversión correspondió a Patrimonio Nacional.

"No es una cantidad desbordante de obras porque no tiene sentido que nosotros compremos cualquier cosa para Patrimonio Nacional. Solamente adquirimos obras que fueron de las Colecciones Reales y que por determinadas circunstancias se dispersaron u obras que no fueron de las Colecciones Reales, pero sí que forman parte de conjuntos que lo son", ha señalado Cageao.

Por último, ha asegurado que la Galería no ha realizado ningún movimiento para asegurarse la obra 'La Chata', de Sorolla, cuadro recuperado por la Policía Nacional el pasado 5 de febrero y que llevaba desaparecido desde los años 70. "Será el Ministerio de Cultura quien decida a dónde vaya. Si nos la asignan será estupendo, pero es una obra de un autor muy importante y hay otros sitios donde también puede ir", ha aseverado.