Ochoymedio cumple 25 años con los conciertos de Mala Rodríguez, Pepe y Vizio, Samantha Hudson o Teo Lucadamo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La madrileña promotora Ochoymedio cumple 25 años y lo celebra con conciertos de artistas como de Mala Rodríguez, Pepe y Vizio, Samantha Hudson o Teo Lucadamo, entre otros.

Precisamente, fue esta sala la que acogió la primera actuación de Lady Gaga en España, aunque además ha acompañado a conciertos de artistas como el de unos jovencísimos Carolina Durante que fueron teloneros de Los Punsetes, o los primeros Wizink de C. Tangana, Bad Gyal, Carolina Durante, Dellafuente, La La Love You, La Casa Azul o Sen Senra.

Precisamente, en 2016 en la sala But, C. Tangana invitó a Rosalía, que aún no había publicado su primer disco 'Los Ángeles'. También han pasado por los eventos de Ochoymedio los DJ sets de Charli XCX, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys e incluso el futbolista Mendieta.

Para celebrar su aniversario, que comenzará en octubre, se subirán a los escenarios la banda Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, Samantha Hudson, la gira de celebración de los 25 años de la publicación del primer trabajo de Mala Rodríguez --'Lujo Ibérico''--, Bándalos Chinos o Los Fresones Rebeldes en Changó.