Oriol Pla, Premio Nacional de Teatro 2026 por su interpretación en 'Gula (Gola)'

Archivo - El actor y nominado de los XV Premis Gaudí Oriol Pla posa en la Antigua Fábrica Damm, a 11 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oriol Pla i Solina ha obtenido hoy el Premio Nacional de Teatro correspondiente a 2026 , que concede anualmente el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha puesto en valor "la interpretación en 'Gula (Gola)', un espectáculo deslumbrante en el que demuestra un dominio de diferentes artes y disciplinas con una técnica extraordinaria, y en el que de forma destacada introduce con virtuosismo el lenguaje del clown en el hecho teatral".

Además, ha destacado a Pla "como cocreador junto a Pau Matas Nogué e intérprete de esta pieza, un éxito contundente que ha conquistado a la crítica y al público, y apela al momento contemporáneo con un esfuerzo, riesgo y originalidad que subliman una propuesta escénica de enorme valor".

Oriol Pla i Solina (Barcelona, 1993) actor y creador teatral, comenzó en el mundo del teatro con la compañía familiar 'Teatre Tot Terreny', a la edad de 6 años.

Influido familiarmente por el circo y la escuela de Lecoq, se interesa por el clown, la música, el mimo, la acrobacia, la danza, el circo y la escritura teatral, formándose en cursos y también de forma autodidacta.

Desde muy joven combina la creación teatral y la interpretación, ya sea en teatro, televisión o cine. En teatro, ha trabajado como creador en 'Be God Is', 'Ragazzo', 'Odisseus'; como ayudante de dirección en 'Malnascuts', 'Mammón' (HBO), ¡'A Tocar!' (Grec);, y como actor en 'Santa Joana dels Escorxadors', 'Jo Mai', 'Ragazzo', 'La Calavera de Connemara', 'Falaise'.

En el ámbito audiovisual ha interpretado papeles en televisión y cine desde los 11 años. Destacan trabajos con Agustí Villaronga, Cesc Gay, Mariano Barroso y Jaime Rosales, tanto en papeles protagonistas como secundarios, lo que le ha permitido trabajar con actores y actrices como Ricardo Darín, Martin Freeman, Nathalie Poza, Nora Navas, Karra Elejalde e Irene Escolar.

En 2018 debutó como director con 'Travy', coescrita con Pau Matas y producida por el Teatre Lliure, por la cual reciben el Premio de la Crítica al mejor espectáculo de Pequeño Formato. En 2025 se convirtió en el primer intérprete español en ganar un Premio Emmy Internacional a la mejor interpretación masculina por la serie 'Yo adicto'.