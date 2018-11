Paco Romeu, ganador del Premio SGAE de Teatro Infantil 2018 con 'Astrolabi'

Publicado 08/11/2018 16:43:16 CET

El dramaturgo Paco Romeu (Valencia, 1967) ha sido el ganador, por su obra 'Astrolabi', del 'XIX Premio SGAE de Teatro Infantil', dotado con 8.000 euros, el diploma, y la publicación del texto en la Serie de Teatro Infantil y Juvenil Sopa de Libros, que el grupo editorial Anaya coedita con la Fundación SGAE, así como la dramatización del texto ganador dentro del XXIII Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas, según ha informado la fundación.

"El jurado me comunicó su decisión en el momento más oportuno, apenas a tres días del estreno del montaje que la compañía Disparatario ha realizado. Adquiere por ello una dimensión que trasciende la autoría e implica el amor y el esfuerzo de un grupo de personas maravillosas", ha declarado Romeu.

El teatro infantil ha sido una constante en la obra de Romeu, quien se inició en la dramaturgia escribiendo para una escuela de teatro. Además, ha reconocido que a pesar de escribir textos infantiles, éstos están cargados de "un mayor contenido social o político" que los dirigidos al público adulto.

"Mis primeros textos fueron escritos expresamente para que

fuesen representados por niños. Tardé unos años en pasarme al teatro adulto, pero nunca he dejado de escribir teatro infantil", ha explicado el autor.

Precisamente, ese compromiso social se encuentra patente en 'Astrolabi', una historia de superación y empoderamiento femenino nacida de la "militancia feminista de Elsa", su "compañera de vida",

ha confesado Romeu.

"La escribí en 2015 mientras me recuperaba de una enfermedad grave y tal vez por ello tiene algo de delirio: la primera vez que la leyó Lorena Comín, alma máter de Disparatario, me dijo, literalmente, que se me había ido la pinza", continúa.

'Astrolabi' relata el periplo vital de Duna, una niña que huye de un destino impuesto que acabará convertida en una mujer cuyos pasos le obligarán a forjarse un destino propio. No es solo una

historia concreta, es también "la historia de todas las mujeres que Duna va encontrando en su camino y que le ayudarán a encontrar su lugar en el mundo", ha destacado el dramaturgo.

El autor, que fue seleccionado en el 'I Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE', mantiene la escritura tanto en valenciano como en castellano como una prioridad, pero señala la

importancia de que los textos sean estrenados en un escenario.

"No basta con su publicación, leer teatro es siempre un acto inconcluso. Esperamos que este premio nos ayude a visibilizar este

trabajo", concluye.

El jurado ha estado presidido por el dramaturgo José Ramón Fernández y compuesto por los directores escénicos Carmen Losa, Salva Bolta y Jordi Purtí; la periodista y guionista Anna Fité;

el editor de literatura infantil y juvenil en Grupo Anaya, Pablo Cruz; la presidenta de Escena Gallega, Belén Pichel, y la ganadora del XVIII Premio SGAE de Teatro Infantil, Nieves Rodríguez Rodríguez. Al XIX Premio SGAE de Teatro Infantil han concurrido un total de 38 obras originales.

Paco Romeu es dramaturgo, bilingüe y autodidacta, y ha cultivado otras facetas artísticas, como el guion, la composición musical o la narrativa breve. No tiene ninguna relación con el teatro hasta el

año 2000, cuando comienza a componer de manera habitual la banda sonora de algunos montajes para la Escola Municipal de Teatre de Picassent (Valencia) y a escribir textos para los grupos

infantiles y de adultos.

En 2011 su obra 'Iceberg' obtiene el Premi Ciutat d'Alzira. En 2013 es seleccionado para el I Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE, dirigido por Paloma Pedrero, por su proyecto LOS 'Panes', basado en los hechos acaecidos en 2007 en torno a la parroquia vallecana de San Carlos Borromeo. En 2018 recibe el Premio Ciutat de València de Teatre en Valencià por la obra 'Play'. Desde 2016 es miembro fundador de la compañía valenciana Teatre Corrent.