Palacio Real de Madrid estrena un nuevo centro de recepción de visitantes

El nuevo centro de recepción de visitantes de Palacio Real de Madrid - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha abierto este jueves al público el nuevo Centro de Recepción de Visitantes (CRV) del Palacio Real de Madrid con una mejor "orientación y acceso al monumento".

Así, el proyecto, financiado con fondos europeos, ha supuesto una inversión de más de 3,3 millones de euros y recupera la ubicación del centro de recepción en el extremo del ala este del Palacio.

Este monumento, que es el más visitado de Patrimonio --recibió 1.769.167 personas en 2025-- cuenta desde ahora con un espacio que reunirá los principales servicios de atención al público.

Concretamente, el nuevo equipamiento integra las áreas de información y venta de entradas, los controles de seguridad y los servicios para los visitantes.

"Esto agiliza los accesos y mejora la organización de los recorridos. En el exterior, la intervención realizada en la fachada ha permitido habilitar dos accesos diferenciados, uno para público individual y otro para grupos organizados, además de reorganizar servicios como la consigna y las audioguías", ha explicado Patrimonio en un comunicado.

Este proyecto ha prestado "especial atención" a la accesibilidad universal, incorporando aseos accesibles y equipados para personas ostomizadas, así como recorridos diseñados para garantizar una circulación cómoda, segura y autónoma.

También se han incluido mejoras en la iluminación y en los sistemas de climatización para aumentar la eficiencia energética de las instalaciones.