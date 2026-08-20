Palacio Real de Madrid estrena un nuevo centro de recepción de visitantes

El nuevo centro de recepción de visitantes de Palacio Real de Madrid
El nuevo centro de recepción de visitantes de Palacio Real de Madrid - PATRIMONIO NACIONAL
Europa Press Cultura
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 12:21
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    MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha abierto este jueves al público el nuevo Centro de Recepción de Visitantes (CRV) del Palacio Real de Madrid con una mejor "orientación y acceso al monumento".

   Así, el proyecto, financiado con fondos europeos, ha supuesto una inversión de más de 3,3 millones de euros y recupera la ubicación del centro de recepción en el extremo del ala este del Palacio.

   Este monumento, que es el más visitado de Patrimonio --recibió 1.769.167 personas en 2025-- cuenta desde ahora con un espacio que reunirá los principales servicios de atención al público.

   Concretamente, el nuevo equipamiento integra las áreas de información y venta de entradas, los controles de seguridad y los servicios para los visitantes.

    "Esto agiliza los accesos y mejora la organización de los recorridos. En el exterior, la intervención realizada en la fachada ha permitido habilitar dos accesos diferenciados, uno para público individual y otro para grupos organizados, además de reorganizar servicios como la consigna y las audioguías", ha explicado Patrimonio en un comunicado.

    Este proyecto ha prestado "especial atención" a la accesibilidad universal, incorporando aseos accesibles y equipados para personas ostomizadas, así como recorridos diseñados para garantizar una circulación cómoda, segura y autónoma.

    También se han incluido mejoras en la iluminación y en los sistemas de climatización para aumentar la eficiencia energética de las instalaciones.

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