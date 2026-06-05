El Papa León XIV usará el castellano en su visita a España y también catalán en la Sagrada Familia y francés en Tenerife

León XIV - À PUNT

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV pronunciará todos sus discursos en español, con la excepción de uno en francés en el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), que alberga a migrantes de África de habla francófona, y utilizará el catalán en la misa en la Sagrada Familia, según el misal del viaje del Pontífice a España.

"En el nom del Pare, i del fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres", serán las palabras que pronuncie Prevost al inicio del acto en la Sagrada Familia. Además, dirá algunas palabras en catalán durante la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, tal y como ha anunciado este jueves el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

"El Papa sabe que tiene que hablar algo en catalán. Pero hay gente que le gusta hacer polémica, y esto hay que evitarlo. Estamos demasiado confrontados en esta sociedad. Hay algunos que les gusta encender fuegos donde no hay fuego. No encendamos fuegos, ayudemos a que las cosas vayan bien. Desde el primer momento era razonable que el Papa dijera alguna cosa en catalán. Hará lo que pueda", ha añadido.

En este sentido, ha admitido que el Pontífice tiene en cuenta el catalán "desde el primer momento", que sabe que acude a Cataluña, donde se habla en catalán, y que él ha preparado sus discursos y homilía teniendo en cuenta esa lengua.

JUAN PABLO II Y BENEDICTO XVI TAMBIÉN USARON EL CATALÁN

En el pasado, Juan Pablo II y Benedicto XVI ya pronunciaron algunas palabras en catalán durante su viaje por España. En el caso del primero, el Pontífice polaco fue el primer Papa que habló en catalán públicamente durante la visita en 1982 al Monasterio de Montserrat.

En el acto, Karol Wojtyla saludó y dio la bienvenida a los fieles en catalán, un gesto que despertó los aplausos del público, y posteriormente en la homilía incluyó un extenso párrafo también en catalán.

Joseph Ratzinger también utilizó en 2010 el catalán en la ceremonia de dedicación al culto de la Sagrada Familia de Barcelona. El entonces Papa usó el catalán para iniciar y cerrar su homilía en la misa de dedicación de la Sagrada Familia al culto, con referencias a la Virgen de Montserrat y a la Mercè, patronas de Cataluña y de Barcelona, respectivamente.

POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES CATALANAS PIDEN MÁS

La cuestión lingüística ha centrado parte del debate previo a la visita papal a Cataluña. En las últimas semanas, distintas instituciones catalanas han trasladado al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos.

La Generalitat, a través de su portavoz y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, afirmó el pasado martes haber trasladado a la Santa Sede "la importancia del catalán" para Cataluña y aseguró haber encontrado "receptividad" y sensibilidad por parte del Vaticano en esta cuestión.

También el presidente del Parlament, Josep Rull, contactó con la cúpula de la iglesia catalana para que el catalán sea "predominante" en los actos de la visita. En el ámbito político, Junts reclamó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que realizara todas las gestiones necesarias ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la Santa Sede para garantizar una presencia del catalán "adecuada al reconocimiento legal" de la lengua.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dirigió una carta a Omella en la que defendió la "importancia esencial" de que, como mínimo, la bendición de la Torre de Jesucristo se realizara en catalán y pidió trasladar esta petición a la Secretaría de Estado del Vaticano y al nuncio apostólico en España y Portugal.

Los Comuns también se pronunciaron a favor de que el Papa utilice el catalán durante su visita. Su portavoz parlamentario, David Cid, sostuvo que sería "lo más razonable" y que supondría "un gesto de respeto". En sentido contrario, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, afirmó que "no tendría que ser noticia" que el Pontífice utilizara el español en Cataluña, aunque añadió que también podría emplear el catalán.

Las reivindicaciones no se han limitado al ámbito institucional y político. La Xarxa d'Entitats Cristianes reclamó una presencia "muy significativa y no meramente testimonial" del catalán en todos los actos.

Asimismo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat remitieron una carta al Papa en la que le pidieron "explícitamente" que priorice el uso del catalán durante su visita.

Estas entidades defendieron que se trata de una muestra de respeto hacia la sociedad catalana y subrayaron la vinculación de Gaudí con la lengua, la cultura y la nación catalanas. Además, expresaron su preocupación por la situación del catalán y alertaron de lo que consideran intentos de utilizar la visita papal y la figura del arquitecto como instrumentos de "españolización".

Paralelamente, ANC, Òmnium, el Consell de la República, la Lliga Espiritual y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han convocado una movilización para recibir al Papa con 'estelades' a su llegada a la Sagrada Família el próximo 10 de junio bajo el lema 'Rebem el papa Lleó XIV amb estelades'.

También Plataforma per la Llengua ha dirigido una carta a León XIV para pedirle que haga un uso "generoso" de la lengua catalana. "Antoni Gaudí no sólo es una figura universal de la arquitectura y un testimonio excepcional de la unión entre la fe y el arte, sino también una expresión viva de la identidad cultural de los catalanes. Su obra, profundamente arraigada a nuestra tierra, refleja una forma de entender el mundo que nace de la tradición, de la lengua y de la sensibilidad de nuestro pueblo", recoge Plataforma per la Llengua en un comunicado.

Igualmente, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i a les Nacions (CIEMEN) ha pedido que el catalán sea "la lengua principal" en la visita del Papa León XIV a Barcelona ya que consideran que una presencia residual del catalán en la visita sería, según afirman, incompatible con el respeto que merece la lengua propia de Catalunya

En el lado opuesto, Convivencia Cívica Catalana (CCC), junto a la asociación S'Ha Acabat y 734 personas adheridas a título individual, ha dirigido una carta al papa León XIV para pedirle que utilice "también" el castellano durante los actos públicos de su anunciada visita apostólica a Barcelona.

El escrito, difundido este miércoles en 'X' por el abogado y presidente de CCC, Ángel Escolano, sostiene que Cataluña es una sociedad "plural" desde el punto de vista lingüístico y cultural, y defiende que el castellano forma parte de la realidad cotidiana de millones de catalanes.