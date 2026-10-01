Pat Mills en la Comic-Con: "El Juez Dredd fue la venganza de Carlos Ezquerra contra el régimen franquista"

Imágenes de la entrevista a Pat Mills durante el primer día de la San Diego Comic-Con Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 1 Oct. (de la enviada especial de Europa Press Laura Novo) -

El guionista y editor de cómics británico Pat Mills ha recalado este jueves como invitado especial en la Comic-Con de Málaga y ha recordado al cocreador español de uno de sus cómics más antológicos, 'Juez Dredd', Carlos Ezquerra: "El Juez Dredd fue, en cierto modo, la venganza de Ezquerra contra el régimen franquista. Toda la naturaleza horrible de aquel régimen está presente en el uniforme del Juez Dredd, aunque de una forma mucho más fantástica que la de un policía fascista corriente", ha rememorado.

'Juez Dredd', cómic que forma parte de la mítica revista británica 2000 AD, fue llevado al cine por Sylvester Stallone en 1995 y por Karl Urban (también presente en la Comic Con) en 2012 y relata la historia de un agente de la ley estadounidense en un futuro distópico que es acusado de un crímen que no cometió.

"Sorprendentemente, creo que el futuro nos ha alcanzado. Si miras a los antidisturbios de hoy, probablemente parecen más aterradores que el Juez Dredd. No todo el mundo estará de acuerdo, pero esa es mi opinión", ha subrayado Mills, que en la actualidad trabaja la aclamada serie 'Requiem Vampire Knight', donde el protagonista está en el infierno. Mills ha revelado que algunos de los personajes con los que se topa el personaje principal son "fácilmente reconocibles", como por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La gente dice constantemente que, cuando alguien muere, probablemente irá al infierno. Pero a mí me parece interesante describir el infierno. Es un mundo de fantasía muy detallado, obviamente influido por Dante y los nueve círculos del infierno. El dibujante, Olivier Ledroit --algunos de estos libros están a la venta aquí-- es increíble", ha explicado.

En cualquier caso, ha defendido el "filo político" de los cómics. "¿Qué es el entretenimiento si no hay subtexto? Si no hay subtexto, ¿qué sentido tiene? Todo arte es político, en mi opinión", ha reflexionado para añadir que lo "importante" es tejer este subtexto en la historia "de una manera entretenida", aunque "no siempre sale bien".

"La música suele tener una fuerte carga política; basta con mirar a los raperos actuales. Entonces, ¿por qué los cómics no deberían hacer lo mismo?", se ha preguntado.

Mills, que reside en España, también ha subrayado la influencia de otro dibujante español, Esteban Maroto, y ha asegurado que el país tiene un paisaje "de fantasía", distinto a la "plana" Anglia Oriental (Reino Unido) de donde procede. Como anécdota hay animales distintos que en Reino Unido, como las orugas procesionarias. "Basé la vida de los dragones de una de mis historias de fantasía en las orugas procesionarias. Fue una especie de venganza contra ellas, porque son criaturas malvadas, realmente horribles. Una de ellas casi mata a mi gato, así que fue una especie de ajuste de cuentas", ha comentado.