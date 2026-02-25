Patrimonio Nacional empieza a restaurar la obra 'El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana', de El Greco

El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana. El Greco. - GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha empezado la restauración de la obra 'El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana', de El Greco, esta semana. Se ha trasladado la pintura desde las Salas Capitulares del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial hasta la Galería de las Colecciones Reales.

En esta pinacoteca será donde se realizará la intervención durante los próximos meses. Después, el cuadro se expondrá allí temporalmente antes de regresar al Real Monasterio.

El responsable de la intervención será el experto en El Greco Rafael Alonso, que ha restaurado más de 90 obras del pintor cretense.

Así, se corregirán repintes y se eliminará el óxido de barnices que actualmente opacan los colores y la profundidad creativa característicos del artista.

El traslado desde El Escorial ha exigido un "complejo" operativo en el que han participado más de diez profesionales, debido a las grandes dimensiones de la pintura, que mide casi cuatro metros y medio de alto y tres de ancho, ha explicado Patrimonio.

Los trabajos de restauración son posibles gracias al mecenazgo del Consejo Internacional de Mecenas de las Colecciones Reales, creado por la Fundación Callia en colaboración con Patrimonio Nacional y formado por mecenas de varios países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo.

'El Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana' fue encargado en 1580 por Felipe II a El Greco para decorar una de las capillas laterales de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, concretamente la consagrada al santo, patrón de la Orden del Toisón de Oro. El pintor tardó casi tres años en completar la obra en su taller de Toledo y la entregó personalmente a finales de 1582.

Con este trabajo, Domenico Theotocopoulos buscaba obtener el favor de Felipe II y acceder a nuevos encargos vinculados a la decoración de El Escorial. A su regreso de Portugal en 1583, el rey pudo ver la obra, pero no resultó de su agrado, aunque su extraordinaria calidad artística quedó reflejada en la tasación: 800 ducados, una cifra muy elevada para la época.