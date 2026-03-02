El PP insta al Gobierno a aplicar el IVA cultural reducido a artistas y galerías coincidiendo con Arcomadrid

Un grupo de personas durante una concentración de galeristas y artistas para reclamar un IVA más competitivo para la cultura, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Las galerías de arte de toda España han convocado la concentración en - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a transponer de manera "urgente" la Directiva Europea y adoptar un IVA cultural reducido para artistas y galerías, estudiando la posibilidad de mantener el REBU (Régimen Especial de Bienes Usados) en la venta de obras adquiridas sin un IVA reducido.

La iniciativa coincide con la celebración del 45 aniversario de Arcomadrid del 4 al 8 de marzo en el recinto madrileño de IFEMA. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP recoge una reclamación que las galerías de arte llevan haciendo en los últimos años y que piden un IVA que se sitúe en el 5-7 por ciento, en línea con otros países europeos, como Alemania, Italia, Francia o Portugal.

Recientemente, las galerías de arte españolas cerraron sus puertas durante la primera semana de febrero interrumpiendo, a juicio del PP, una actividad que es sin duda alguna imprescindible para la sociedad.

"No puede haber más dilaciones. España no puede seguir penalizando a sus artistas manteniendo una situación de gran desventaja frente al resto de países europeos que sí han entendido la importancia de la labor que vienen realizando artistas y galerías por llevar la cultura a todas las personas que se acercan a nuestros espacios", sostiene la formación.

"La falta de iniciativas del Ministerio está afectando directamente a la competitividad de las galerías y la remuneración digna del trabajo artístico. Este hecho afecta de forma directa a los más de 24.000 artistas y alrededor de 11.000 empleos vinculados directamente al ecosistema de las artes visuales en España. Y ello considerando que el 77% de los artistas españoles ingresan al año menos de 12.000 euros", señala el PP en el texto.

JUNTS LO PIDIÓ YA EN EL SENADO Y SE APROBÓ

El Senado también aprobó el pasado 16 de febrero una moción de Junts que instaba al Gobierno a reducir el IVA cultural para artistas y galerías. La iniciativa salió adelante con los votos de PP, Sumar, PNV y Esquerra Republicana. El PSOE votó en contra.

Las quejas de las galerías vienen desde hace algunos años. Por ejemplo, en la última edición de ARCO, las galerías españolas apagaron sus luces durante una hora. En 2024, Urtasun anunció que su departamento estudiaría una posible bajada del IVA a las compras en el arte contemporáneo. Desde entonces, ha reafirmado su apoyo a la propuesta, pero ha comentado en varias ocasiones que la fiscalidad "no es una competencia de Cultura sino de Hacienda".