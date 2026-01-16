El PP insta al Gobierno a defender la candidatura de la obra de Gaudí como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO

Archivo - Basílica de la Sagrada Familia - SAGRADA FAMILIA - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a defender la candidatura de la obra de Antoni Gaudí como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO.

Así lo reclaman los 'populares' en una iniciativa, para su debate en la Comisión de Cultura, a la que ha tenido acesso Europa Press. Concretamente piden la inscripción de la candidatura del Colegio de las Teresianas y Torre Bellesguard en Barcelona, la Porta de la Finca Miralles, el Capricho de Comillas en Cantabria, la Casa Botines en León, el Palacio Episcopal en Astorga y la Catedral de Mallorca.

Aunque destacan esos edificios, piden también que se apoye la ampliación de la obra de Gaudí para la lista Representativa del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO.