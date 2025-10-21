El PP ofrece el Senado al sector cultural para proponer iniciativas legislativas: "El Congreso parece que no funciona"

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Izado de la bandera Nacional está organizado por el Estado Mayor de la Defensa, en h - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ofrecido al sector cultural el Senado para llevar iniciativas legislativas a la cámara alta por la "paralización absoluta" que vive el Congreso de los Diputados en materia cultural. La propuesta prevé convocar a partir de noviembre a diferentes ámbitos culturales en reuniones mensuales.

Así lo han trasladado las portavoces populares Ester Muñoz, Sol Cruz-Guzmán y María José Ortega a representantes de la industria en la jornada 'Espacio Cultura', realizada en el Congreso de los Diputados, que ha abordado la Inteligencia Artificial en su primera sesión.

"Como el Congreso parece que no funciona, tenemos una cámara alta maravillosa. La idea es tener reuniones con los diferentes sectores culturales una vez al mes para que salgan propuestas legislativas al Congreso. El sector cultural tiene que tener voz y voto", ha afirmado la portavoz de Cultural del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sol Cruz Guzmán, que ha trasladado al sector la "indignación" que sienten por la "falta de actividad" de la Comisión de Cultura en la cámara baja.

Por su parte, María José Ortega ha destacado que en el Senado "sí que está avanzando" y ha ensalzado que haya comisiones "habitualmente" todos los meses. "Hemos sido capaces de aunar esfuerzos y sacar adelante mociones que hemos presentado", ha agregado.

Por ello, la propuesta del PP contempla la convocatoria de comisiones de comparecencia para todos los grupos del sector cultural. "Podemos convocar en cada comisión 3-4 comparecencias para que vosotros expongáis cuáles son vuestras inquietudes, demandas o quejas, y así poder tener un trabajo importante. A partir de noviembre os iremos convocando para que nos ayudéis a legislar y corregir y tener seriedad. Nuestro trabajo es escucharos y dar solución y respuesta a las demandas y peticiones", ha manifestado.

Por último, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, también ha denunciado la "delicada paralización" de algunas comisiones, lo que impide a entidades y asociaciones ayudar. "Por eso, se nos ha ocurrido hacer esta especie de subcomisión en el Congreso, que comprenderá una reunión mensual para que podamos escucharos y podáis criticarnos y decir libremente lo que consideréis. Aunque tenga lugar en las instalaciones del PP, la idea es que sean apolíticas", ha señalado.

Muñoz ha afirmado que para su formación la cultura es "muy importante" y consideran que "es lo que alimenta el alma" y no concibe una sociedad moderna sin cultura. "Ahora mismo hay muchas cuestiones que os preocupan y nos preocupan, por ejemplo cómo va a implosionar la IA en todo el mundo cultural. Hay muchos retos que tenemos que afrontar y hay que hacerlo de la mano", ha indicado.