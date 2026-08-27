PP valenciano lamenta el robo del Tesoro de Villena, "una de las piezas patrimoniales más importantes de la Comunitat"

Archivo - Imagen del síndic del PP, Nando Pastor. - PPCV - Archivo

VALENCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha lamentado el robo del Tesoro de Villena (Alicante), una de las piezas arqueológicas y patrimoniales "más relevantes" de la Comunitat Valenciana y de toda Europa, que estaba en el Museo de la localidad.

"Es una lástima que se haya perdido el Tesoro de Villena, una de las piezas patrimoniales más importantes de la ciudad y de la arqueología europea", ha señalado en un comunicado el síndic del PP, para quien "lo prioritario es que se esclarezcan los hechos y se pueda recuperar cuanto antes una pieza que forma parte del patrimonio de todos".

Pastor ha asegurado que desde el Partido Popular y desde el gobierno autonómico se está a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son quienes deben llevar a cabo la investigación y determinar las circunstancias en las que se ha producido la desaparición.

El síndic 'popular' ha recalcado que el Tesoro de Villena "constituye un patrimonio de extraordinaria relevancia", por lo que ha considerado "especialmente preocupante" que piezas de estas características estuvieran expuestas "sin unas medidas de seguridad adecuadas".

"Es una verdadera lástima que puedan existir dudas sobre la ausencia de medidas de seguridad suficientes en un museo que custodia piezas de esta importancia", ha señalado Pastor, quien ha reclamado que la investigación permita determinar "todas las responsabilidades y evitar que una situación similar pueda volver a producirse".