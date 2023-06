PP y Vox defienden la permanencia de un Ministerio de Cultura con matices y el PSOE afea que se haya "puesto en duda"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes culturales de los partidos políticos de PSOE, PP, VOX y Sumar han mantenido este martes 27 de junio un debate en el que las formaciones de Feijoó y Abascal han defendido la permanencia de un Ministerio de Cultura con matices y el partido socialista ha afeado a los populares que se haya "puesto en duda" de cara a la próxima legislatura.

El secretario de Cultura del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que este debate está "atravesado por grandes falsedades" y ha respaldado la fórmula de un Ministerio de Educación y Cultura, conjunto. "Un Ministerio de Cultura sí, son importantes las políticas culturales, pero ¿por qué no un Ministerio de Educación y Cultura? ¿Y sí un Ministerio de Cultura y Deportes en el que por cierto la Secretaría de Estado de Cultura ni siquiera tiene rango más que de secretaría general?", ha cuestionado.

"Ministerio de Cultura siempre, para defender esos derechos de todos a los que representa la cultura. Pero para debatir desde la realidad hay que observar dónde estamos: además de defender derechos, un Ministerio implementa medidas para llegar a medidas deficitarias en lo pecuniario, pero también desde otras realidades para seguir generando espacios fiscales y de apoyo laboral", ha remarcado De los Santos.

Los representantes culturales han debatido sobre distintas propuestas en el Ateneo de Madrid, en una jornada organizada por Adepi. La secretaria de cultura del PSOE, Manuela Villa, ha recordado que el líder del PP y candidato a presidir el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "ha puesto en duda" la permanencia del Ministerio, "dejando claro que es uno de los que sobra en España". "El PP no apuesta por la cultura", ha lamentado.

Villa ha calificado de "populista" esa postura, puesto que asegura no supondrá un ahorro tal y como entiende que han sugerido los populares. "Os pediría recapacitar sobre la cuestión: no decís cuánto ahorráis, el número de funcionarios es el mismo y también el de edificios. Se trata de una medida para quedar bien electoralmente, porque no se dan números", ha cuestionado.

Además, la socialista rechaza el modelo de Educación y Cultura en un mismo ministerio, puesto que con la fórmula actual "el deporte lo gestiona un organismo autónomo con presidente propio". "Y con educación, el ministro en concreto se ocupa de educación y deja a un lado la cultura. Es una cuestión simbólica", ha indicado.

NO ES IMPRESCINDIBLE, SÍ DESEABLE

El diputado de Vox José Ramírez del Río ha indicado que un Ministerio de Cultura "no es una cosa imprescindible pero sí muy deseable". "Pero para ello, evidentemente, no podemos tener las competencias de cultura transferidas a 17 reinos de taifas. Necesitamos que haya un Estado como el que nosotros proponemos, que tenga una potencia económica suficiente como para aplicar políticas de estado importantes", ha destacado.

"Mientras lo que tengamos sea un Ministerio con 1.800 millones de euros, en los que incluimos deporte, sobre un presupuesto total de 198.000 millones de euros, pensamos que la etiqueta del Ministerio de Cultura sí o no es un mero asunto publicitario: no se le ha dado la importancia que debería tener en las políticas públicas", ha remarcado Del Río.

Por su parte, la representante de SUMAR, Getsemaní San Marcos, considera que la existencia de un Ministerio de Cultura es "una discusión superada hace mucho tiempo". "No se trata solo de mantener el Ministerio, sino de reforzarlo y dotarlo de más presupuesto y hay que aumentar en términos de recursos, personal y gestión, sobre todo para asuntos tan relevantes como el Estatuto del Artista", ha apuntado.

EL PSOE PROPONE LEY GENERAL DE LA CULTURA

En el debate también ha habido espacio para adelantar algunas de las propuestas culturales de cara a estas elecciones. Por ejemplo, la representante socialista ha apostado por "mejorar con más personal y presupuesto" el Ministerio de Cultura, además de desarrollar una Ley General de Cultura --que defina la financiación pública y privada y que aborde algunas de las "cuestiones básicas" como la libertad de la cultura y el Estatuto del Artista.

Desde el PP, De los Santos ha abogado por fomentar "un turismo cultural que pueda mirar a los ojos al turismo de sol y playa", mientras que el representante de Vox ha instado a destinar más recursos para proteger el patrimonio artístico. SUMAR, por su parte, propondrá un Plan estatal de impulso y fomento de la creación que incluíria una convocatoria para proyectos de creación artítica, una ley estatal de derechos culturales y un programa de cultura y sostenibilidad.