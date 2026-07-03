Pradales dice que el Reina Sofía ha "desempolvado" un informe de hace 25 años para negar el traslado del 'Guernica'

Archivo - Varias personas contemplan el 'Guernica' de Pablo Picasso en el Museo Reina Sofía - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha denunciado que el Museo Reina Sofía "ha desempolvado" un informe de hace 25 años, firmado con la fecha actual, pero que dice "lo mismo" para negar el traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al País Vasco.

"Las técnicas y las tecnologías han cambiado", ha asegurado el Lehendakari durante su intervención en un desayuno informativo organizado por RTVE y la Agencia Efe en el que ha insistido en que tiene que haber voluntad política ante la petición formulada al Ministerio de Cultura para trasladar a Euskadi el cuadro coincidiendo con el aniversario del bombardeo. En este sentido, ha reprochando al Gobierno central una falta de "respeto institucional" por no darles respuesta.

El Museo Reina Sofía hizo público el pasado mes de marzo un informe que desaconseja "rotundamente" el traslado de la pieza al País Vasco por las vibraciones "inevitables" en los transportes para obras de arte, que pueden provocar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros".

Esta fue la principal conclusión que se extrae del informe de estado de conservación de la obra, realizado por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía, acompañado con imágenes detalladas de la obra de Picasso.

"La obra actualmente se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales. Sin embargo, de cara a un posible traslado, su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte. Dichas vibraciones podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte por lo que se desaconseja rotundamente su traslado", concluye el informe.

El documento afirma que para conocer el estado actual del 'Guernica' es "fundamental profundizar en el proceso creativo empleado en su ejecución, su evolución plástica, así como tener un perfecto conocimiento de los materiales y su distribución en el lienzo", además de repasar "la evolución material a lo largo de los años: los viajes, los agentes físicos y químicos a los que ha estado expuesto, los materiales añadidos y las restauraciones".

El informe detalla que la tela, "de una sola pieza y sin costuras", está compuesta por lino en la urdimbre (sentido horizontal) y yute en la trama (sentido vertical), con "una preparación de fábrica con una imprimación de cola animal y preparación blanca a base de aceite", sobre la que se observa dibujo a carboncillo y un complejo juego de capas superpuestas.

Picasso resuelve el espacio "de forma heterogénea", con capas "muy diluidas que permiten crear transparencias" en unas zonas y otras "de mayor densidad y alto poder cubriente" que llegan a tapar la capa subyacente, mientras en distintos puntos sigue siendo visible la preparación y el dibujo al carboncillo, tal y como detalla el documento. Asimismo, apunta que el bastidor original, de madera de conífera (pino albar) y compuesto por quince piezas, fue sustituido en 1964 por otro con "un sistema de tensado diseñado por Andrew Olah, el carpintero del MoMA".

Asimismo, apunta que uno de los factores "clave" para comprender la evolución del estado de conservación del Guernica es el estudio de los traslados a los que fue sometido en los primeros años, que motivaron sucesivos tratamientos de restauración entre 1943 y 1957. Ese año, Jean Volkmer, fundadora y restauradora jefa del Departamento de Restauración del MoMA, "consolidó la capa pictórica mediante la aplicación de una mezcla de cera-resina por el reverso".

Tras este tratamiento, según detalla, la obra realizó un nuevo tour por Estados Unidos, después del cual, "debido a la preocupación por el deficiente estado del 'Guernica', se decidió no volver a moverlo hasta que regresara a España", quedando "definitivamente" instalado en una sala de la tercera planta del museo neoyorquino con la aprobación de Picasso, que rechazó peticiones para viajar a Londres (1960) y París (1967).

ESTUDIOS RECIENTES CONFIRMAN UN GRAN NÚMERO DE "ALTERACIONES"

El informe recuerda que en 2012 se inició un exhaustivo estudio de la obra, profundizando en su estado de conservación gracias a estudios técnicos en ultra alta resolución.

Los estudios con luz visible han permitido apreciar las diferentes alteraciones que ha sufrido la obra. Por ejemplo, en el soporte, el perímetro de la tela presenta un gran número de alteraciones causadas por los múltiples clavados y desclavados del bastidor, a lo que se suman "fuertes tensiones durante el montaje, tensiones acentuadas por el hecho de ser un lienzo de grandes proporciones".

En cuanto a la capa pictórica, se señalan "frecuentemente alteraciones tales como grietas, craquelados y microfisuras atribuidas mayoritariamente a las tensiones provocadas por los numerosos enrollados, traslados y manipulaciones durante sus años de itinerancia".

Por otro lado, se recuerda que en 2018 se publicaron nuevos análisis químicos que identificaron "un medio oleorresinoso presente en las pinturas industriales comerciales de los años 30", cuya mezcla con óleo "supone una fragilidad añadida a la capa pictórica", ya que "aumentan su rigidez y posibilidad de craquelarse con el paso del tiempo", un factor crítico a tener en cuenta al exponer a la obra a vibraciones.

Además, indica que se registran "pérdidas, desfibrados, manchas, orificios, reintegraciones, repintes, suciedad y restos del acto vandálico que sufrió en 1974".

URTASUN SE REMITIÓ AL INFORME

Poco después de la publicación su publicación, en abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se remitió a este estudio preguntado por el posible traslado del cuadro. "Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también garantizar la protección del patrimonio. Y en cuestiones como esta hay que escuchar siempre a los técnicos y, particularmente, a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido. Y los informes de los técnicos del Museo Reina Sofía, actualizados recientemente, son claros: desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos", aseguró.

En todo caso, el pasado mes de mayo, durante una conversación con el presidente del Museo del Prado, Miguel Falomir, su homólogo del Reina Sofía, Manuel Segade, aseguró que no se le había hecho "ninguna petición oficial" para que el 'Guernica' se traslade al País Vasco. De hecho, precisó que cuando el Museo Guggenheim de Bilbao lo solicitó por primera vez, en 1997, lo hizo "por los cauces convencionales y técnicos" que permiten decidir si se presta o no.

"Los cauces que le dan al patronato (del museo) precisamente la autoridad de decidir si un cuadro, una obra del museo, es prestada o no legítimamemente. Esa es la ley, quiero decir, en principio no lo puede prestar un presidente, más allá del presidente del patronato del museo", explicó Segade. El lehendakari había hecho la petición de traslado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión en La Moncloa en el mes de marzo.