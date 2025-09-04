El Prado inicia una renovación cromática de su Galería Central que pasará a ser azul

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado inicia este 5 de septiembre una renovación cromática de su Galería Central para que el color azul sea el telón de fondo de algunos de los grandes lienzos expuestos de Tiziano, Tintoretto, Veronés o Rubens, entre otros, que también presentan este tono.

"El azul elegido para esta nueva etapa busca establecer un contraste vibrante y realzar las colecciones de pintura española e italiana que se exhiben en este espacio, al tiempo que recupera la monumentalidad arquitectónica de la galería", afirma la institución en una nota de prensa.

La pinacoteca ha anunciado que la renovación se acometerá en dos fases y se prevé que esté finalizada a comienzos de octubre. El Prado ha modificado en varias ocasiones el color de la Galería Central, pasando desde el gris verdoso claro de 1927, por el tono crema de principios de siglo, el gris cálido de la exposición de Tiziano en 2003, hasta el verde grisáceo actual.

Para minimizar el impacto en el recorrido, el Prado ha previsto hacerlo comenzando por el primer tramo de la galería y, una vez reabierto, continuará con el segundo, y se han habilitado recorridos alternativos para garantizar la visita a las principales obras maestras del museo.

El equipo técnico del Prado llevará a cabo el repintado de los muros, la revisión de los sistemas de iluminación y la reordenación de las obras expuestas en un despliegue logístico. La institución asegura que llevaba meses planteándose la conveniencia de un cambio en los tonos de fondo para resaltar la fuerza de los lienzos y había hecho incluso varias pruebas con diferentes posibilidades.

El éxito y resultado del color elegido en la reciente exposición 'El Greco. Santo Domingo el Antiguo' -que ocupó la primera parte de la galería entre febrero y junio de este año- decantó la elección por el azul. Esta renovación se inscribe en la tradición de intervenciones que han marcado la historia de la Galería Central: desde la reforma de Pedro Muguruza en los años 20, la climatización de los años 80, hasta el montaje de exposiciones como 'Reencuentro' en 2020.