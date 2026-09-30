'El Prado de Noche' da la bienvenida al otoño con la exposición de Valeriano Bécquer como protagonista

Archivo - Varias personas durante una visita al Museo del Prado de noche, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). El Museo del Prado, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Samsung, vuelve a abrir de manera gratuita el primer sábado de cada mes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado abrirá sus puertas de noche este sábado 3 de octubre, de 20.30 a 23.30 horas, con acceso gratuito y aforo limitado, en una nueva edición de 'El Prado de noche' que permitirá visitar, antes de su clausura el domingo, la exposición 'Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres'.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Samsung, permitirá recorrer la planta baja del edificio Villanueva, desde la pintura románica y gótica hasta el siglo XIX, además de contemplar la muestra dedicada a Valeriano Domínguez Bécquer.

La exposición reúne por primera vez los ocho cuadros que el pintor realizó entre 1866 y 1867 como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad. Las obras, consideradas uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista española del siglo XIX, fueron realizadas gracias a una pensión concedida por Real Orden de 6 de febrero de 1865, que se extinguió en 1868 tras el derrocamiento de Isabel II.

El conjunto comenzó a dispersarse en 1877, cuando las obras fueron depositadas en distintas instituciones, y posteriormente pasaron a formar parte de los fondos del Prado. La exposición destaca además por conservarse íntegramente la documentación generada a partir de las descripciones realizadas por el propio pintor, cuyos extractos se han incorporado a la muestra.

Durante la apertura nocturna también podrán visitarse obras de artistas como el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya.

Asimismo, los visitantes podrán acceder a distintas experiencias interactivas desarrolladas por Samsung y el Prado, así como al contenido premium de 'La Guía del Prado' de forma gratuita durante la visita. También estará disponible 'Photo Prado', una aplicación que permite obtener un recuerdo digital de la visita integrado con obras y fondos de la pinacoteca.

La entrada a 'El Prado de noche' será libre y gratuita hasta completar aforo, con último acceso a las 23.00 horas por la Puerta de Jerónimos.