El Prado se suma al homenaje a Plácido Arango en el Museo de Bellas Artes de Bilbao: "Uno de los grandes coleccionistas"

Presentación del nuevo atrio Arriaga del Museo de Bellas Artes, a 22 de junio de 2026, en Bilbao Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado participará mediante el préstamo de obras en la exposición-homenaje al coleccionista Plácido Arango que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 'La búsqueda del comienzo. Homenaje a Plácido Arango', una iniciativa de largo recorrido que durante los próximos cuatro años ocupará las cinco primeras salas del edificio histórico del Museo de Bellas Artes de Bilbao con motivo de la reapertura de la institución vasca.

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha reivindicado el papel de coleccionista y mecenas asturiano en el acto de presentación celebrado este lunes en la pinacoteca madrileña. "El Prado habría sido distinto sin él", ha afirmado Falomir.

Plácido Arango fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado desde 1986 y presidente de dicho patronato entre 2007 y 2012, fecha en que pasó a ser patrono de honor. Según ha recordado el director adjunto de conservación e investigación del Prado, Alfonso Palacio, en 2015 Arango donó 26 obras maestras de su colección de arte antiguo al Prado, entre ellas piezas de Pedro de Campaña, Luis de Morales, Francisco de Zurbarán, Herrera el Mozo, Valdés Leal y Francisco de Goya. A esta donación se suma la realizada en 1991, consistente en una primera edición de los Caprichos de Goya.

"Plácido Arango fue uno de los grandes coleccionistas. Tuvimos la suerte de compartir con él muchas experiencias, una de ellas cuando le tocó tomar la presidencia del Museo del Prado", ha explicado por su parte el exdirector del Prado y actual director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, al tiempo que ha señalado que el homenaje ocupará los accesos y las primeras cinco salas del edificio antiguo del museo bilbaíno con obras cedidas por los hijos del coleccionista.

El proyecto exhibirá más de cien obras de la colección Arango hasta finales de 2030 en distintos itinerarios expositivos. Zugaza ha destacado un "grupo excepcional" de arte español clásico con autores como Pedro de Campaña, El Greco, Ribera, Zurbarán, Van der Hamen, Murillo, Antonio Pereda, Goya, Fortuny y Zuloaga. El arte moderno y contemporáneo estará representado por nombres como Kees van Dongen, Albert Gleizes, Joan Miró, Germaine Richier, Jean Dubuffet, Antoni Tàpies, Andy Warhol y John Chamberlain, entre otros.

La escultura monumental tendrá también protagonismo en el proyecto, que se extenderá hasta las plazas de acceso al museo -con obras de Pablo Palazuelo y Cristina Iglesias-, el nuevo Atrio Arriaga -donde se exhibirá el Homenaje a Calder de Eduardo Chillida- y la terraza de escultura al aire libre, con una pieza de Anthony Caro. Además, la escultura 'Bilbao', de Richard Serra, regresó ya al museo a través de la donación de los hijos de Arango.

El nombre de la muestra procede de un texto del escritor Octavio Paz, amigo personal de Arango. Maite Arango, hija del coleccionista, que ha intervenido en representación de sus hermanos, ha afirmado que "Octavio Paz lo expresa muy bien cuando relaciona esa inclinación por el arte con la búsqueda de un comienzo, sin principio ni fin".

Maite Arango ha descrito el proyecto como "un juego serio, una especie de cadáver exquisito que permitiera mostrar los diferentes intereses coleccionistas y relacionarlos con los de otros amigos e instituciones con las que compartió tantas cosas en vida".

"Su discreción, elegancia y esa decisión y carácter por materializar los hechos y llegar al final de las cosas. Creo que Plácido, a pesar de su extraordinario sentido del humor, iba en serio", ha añadido Palacio por su parte.

Según ha informado la pinacoteca vasca, el proyecto contará también con préstamos de instituciones internacionales con las que Arango mantuvo vínculos. Entre ellos, el Metropolitan Museum de Nueva York -del que fue patrono- cederá 'Santa Catalina de Alejandría en prisión', de Paolo Veronese; el San Diego Museum of Art aportará el 'Bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino' de Juan Sánchez Cotán; y la Hispanic Society de Nueva York prestará el 'Retrato de niña 'de Velázquez. La artista venezolana Gego estará representada con 'Esfera n° 1', procedente de la colección de Patricia Phelps de Cisneros, quien ha comprometido además su donación al museo bilbaíno en memoria de Arango.

Coincidiendo con el desarrollo del proyecto, el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha creado la Cátedra Arango, un programa académico que se inaugurará en otoño con una clase magistral a cargo de Keith Christiansen, historiador del arte y conservador emérito de Pintura Europea del Metropolitan Museum of Art.