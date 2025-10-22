El Premio BMW recibe 2.000 candidaturas, récord de participación con 1.689 proyectos de Pintura y 215 de Arte Digital

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio BMW de Pintura ha anunciado este miércoles los finalistas a su 40ª edición, en la que ha batido récord de participación con 1904 candidaturas presentadas entre las categorías de Pintura (1.689) y Arte Digital (215).

El jurado ha seleccionado las doce obras finalistas, de las cuales ocho competirán por el Premio BMW de Pintura y cuatro por el Premio BMW de Arte Digital. En la categoría de pintura los finalistas son José Ramón Amondarain Ubarrechena de San Sebastián; Taxio Ardanaz Ruiz, Pamplona; Igor Arrieta Varela de Hondarribia, Guipúzcoa; Marta Beltrán Ferrer de Granada; Cristina Mejías Gómez, Jerez de la Frontera; Simón Sepúlveda Braithwaite, Chile; Amaya Suberviola, Mendavia, Navarra y el madrileño An Wei Lu Li.

Por su parte, en la categoría de arte digital y también por orden alfabético los finalistas son: el gaditano Juan Carlos Bracho Jiménez; Amaya Hernández Sigüenza de Madrid; el también madrileño Chino Moya y finalmente la bilbaína Elisa Villota Sadaba.

Además, esta edición destaca por una creciente presencia femenina, con 848 candidaturas (un 44,5% del total). Un dato que subraya el papel cada vez más relevante de las mujeres en el panorama artístico y el compromiso del certamen con la igualdad en la cultura. También se ha reforzado el alcance internacional del premio, que este año ha recibido obras de artistas de 38 nacionalidades distintas, con una destacada representación de países latinoamericanos.

El jurado de este año, compuesto por figuras representativas del mundo del arte y la cultura, está compuesto por Antonio López, pintor, escultor y dibujante; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid y Lucía Casani, directora de la Fundación Carasso.