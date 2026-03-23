El Premio Nacional de Tauromaquia 2025 se fallará en Santander en su 2ª edición convocado por el Senado y varias CC.AA

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación del Premio Nacional de Tauromaquia, en la Real Casa de Correos, a 30 de enero de 2025, en Madrid (España). La Fundación Toro de Lidia, nueve comunidad - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nacional de Tauromaquia 2025, convocado por el Senado y varias comunidades autónomas, se fallará en Santander el próximo 8 de abril en su segunda edición.

Concretamente, está convocado conjuntamente el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, tras ser suprimido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en mayo de 2024.

Al igual que en la pasada edición -que premió al director de cine Albert Serra y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia- la dotación económica será de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura.

Las candidaturas al Premio Nacional de Tauromaquia podrán ser presentadas por los miembros del Jurado o por las entidades, centros instituciones o profesionales relacionados con la tauromaquia, mediante propuesta razonada, dirigida al presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín García.

Finalmente, el galardón se entregará en el Senado en una fecha aún por determinar.