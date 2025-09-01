Productores de España y Latinoamérica se reunirán en Miami en la segunda edición de PLATINO GO TO CONTENT AMERICAS

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Productores procedentes de España y Latinoamérica se reunirán en Miami en la segunda edición de PLATINO GO TO CONTENT AMERICAS, la iniciativa de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). Será del 15 al 22 de enero de 2026 y, según informan desde EGEDA, ofrecerá a los participantes una "experiencia inmersiva" donde podrán dar a conocer sus proyectos en el mercado Content Americas.

PLATINO GO TO CONTENT AMERICAS es un programa organizado por EGEDA, Universo Platino y Content Americas, con la colaboración de EGEDA Colombia, EGEDA Perú, EGEDA México, EGEDA US y FIPCA, así como el apoyo de ICAA, ICEX, Generalitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia y Junta de Andalucía al que acudirán compradores, embajadores y ponentes internacionales.

La edición anterior se saldó con 17 proyectos seleccionados representando a 9 países iberoamericanos (México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, España, Bolivia, Panamá, Chile y Argentina) entre los que se encontraban series de ficción, largometrajes de ficción, miniseries y animación.

Como han explicado desde EGEDA, para poder aplicar a este programa, de modalidad presencial y a tiempo completo, es necesario presentar la solicitud en la web de INCOPRODUCTION, del 3 al 25 de septiembre, crédito de productor director de al menos 1 obra de ficción emitida en TV lineal, OTT, o salas comerciales.

Además, se tendrá que presentar un pitch deck, tratamiento de 5 a 10 páginas, video pitch de máximo 4 minutos y un capítulo piloto opcional. También es necesario aportar certificación de que todos los materiales escritos aportados están registrados en un instituto de derechos de autor de su país de origen, un presupuesto preliminar del proyecto, acuerdos de financiación y/o distribución alcanzados en el caso de haberlos, una presentación del participante y el formulario de inscripción.

Los seleccionados serán anunciados el próximo 15 de octubre. Tras ello, deberán abonar la cuota de inscripción de 1.500 euros que incluirá el hospedaje en Miami del 15/01/2026 al 23/01/2026), traslados locales, acreditación a Content Americas, formación, networking, agenda de reuniones y stand propio de EGEDA.

Esta edición contará con la participación de compradores, embajadores y ponentes procedentes de Televisa, Univision, Globo, Caracol TV, NBC Universal Telemundo Studios, The Walt Disney Company, Amazon Prime Video, entre otros.