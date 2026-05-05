El PSOE pide en el Congreso que se proteja a los menores influencer, una norma en la que trabajan Yolanda Díaz y Urtasun

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrecen declaraciones a la prensa, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE a registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a la creación de un marco jurídico específico para la actividad económica de menores en redes sociales que garantice su protección.

Se trata de una norma en la que ya trabajan la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como parte del Real Decreto que forma parte del Estatuto del Artista y por el que se regularán las relaciones laborales de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Urtasun ha asegurado que la norma verá la luz "en las próximas semanas".

El pasado enero fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social explicaban su deseo de obligar a los menores influencers o a los padres influencer que saquen de forma habitual a sus hijos en redes sociales promocionando marcas a que firmen un contrato con la firma a la que están promocionando.

La norma, que el Ejecutivo preveía aprobar como muy tarde después de verano, regulará el trabajo de menores en redes sociales, limitará la Inteligencia Artificial (IA) generativa y hará obligatoria la figura del coordinador de intimidad en los rodajes.

Pero en concreto en materia de menores, el texto especificaba que si no existe un contrato laboral entre el niño y la empresa que muestre en redes sociales, podrá actuar la Inspección de Trabajo y la Fiscalía. En el Real Decreto se regula el régimen concreto de participación de menores en actividades artísticas y su autorización mejorando sus derechos y estableciendo reglas "claras y únicas" para todo el territorio, evitando abusos o de competencia desleal entre empresas.

En este sentido, el Real Decreto excluye el trabajo en casa o autónomo de los menores, por lo que solo se permite el trabajo por cuenta ajena, y los menores tendrán horarios máximos según la edad; se priorizará que puedan seguir con su formación educativa y que tengan tiempo de ocio y de vida.

Ahora, el PSOE ha registrado una iniciativa para su debate en el Pleno del Congreso, para "proteger a los menores frente al 'sharenting' con fines comerciales y la explotación económica de su imagen en entornos digitales".

En ese sentido, piden -además de la creación de un marco jurídico específico- límites claros a la utilización de la imagen y vida de estos menores con fines comerciales, mecanismos de autorización y supervisión adaptados y la protección efectiva, transparente y garantista de los ingresos generados a su nombre.

El PSOE también ha pedido que se contemple estudiar el establecimiento de salvaguardas expresas; garantizar el derecho a participar de forma progresiva en las decisiones; campañas de formación para familias; y trabajar, en el marco europeo, para avanzar en la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la protección de la infancia.