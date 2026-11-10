El Reina Sofía acoge una retrospectiva de Miguel Ángel Rojas que aborda la violencia o el narcotráfico en Colombia

El artista colombiano Miguel Ángel Rojas en el Museo Reina Sofía - LOLA HERNANDO ROBLES

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha presentado la exposición 'Miguel Ángel Rojas. La noche', una retrospectiva que repasa más de cinco décadas de creación del artista colombiano.

Así, la muestra estará abierta al público desde este 11 de noviembre de 2026 al 15 de marzo y reúne más de un centenar de obras, algunas de ellas inéditas. La exposición ha sido presentada por el director del museo, Manuel Segade; la comisaria de la muestra, la historiadora del arte María Wills Londoño; y el propio artista coincidido con su 80 aniversario.

Aunque el recorrido no sigue un orden cronológico, se organiza de manera temática para abordar cuestiones sociales y políticas como el conflicto armado, el narcotráfico, la violencia, la descolonización, la migración o la explotación de los recursos naturales en Colombia.

En cuanto a las obras expuestas, estyas proceden de instituciones como la Tate Modern, la Colección de Arte del Banco de la República, el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, fondos particulares y la propia colección del Reina Sofía. Entre las piezas seleccionadas figuran la instalación 'Grano' (1980), trabajos de experimentación fotográfica sobre la clandestinidad homosexual, y las obras 'El camino corto' (2012) y 'David' (2004).

Con motivo de la exposición se editará un catálogo explicativo. Asimismo, el programa contempla una charla inaugural en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel entre el artista, la comisaria y el director del museo.