El Reina Sofía escala el protagonismo de la mujer en su nueva temporada: ocho de sus nueve monográficas serán para ellas

Marta Minujín, 'La destrucción'. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía encara su nueva temporada 2026-2027 con el objetivo de "navegar hacia un museo más poroso", en palabras de su director, Manuel Segade, y con las mujeres y el cuerpo como dos de los ejes centrales de una programación marcada por la presencia femenina, ya que ocho de las nueve exposiciones monográficas estarán dedicadas a mujeres artistas. La pinocoteca ya venía desde temporadas anteriores incrementando la presencia femenina en su programación.

"Estas exposiciones monográficas van a componer un mapa de aquello que creemos que está desconocido u olvidado y que merece ser recuperado como tema central. Será una reivindicación de la complejidad del pasado", ha señalado Segade este lunes, que ha agregado que las muestras son fruto de "ambiciosas coproducciones internacionales" con instituciones europeas y latinoamericanas.

En concreto, la pinacoteca acogerá los trabajos de La Ribot, Eli Cortiñas, Marta Minujín, Anne Truitt, Marlene Dumas, Pacita Abad y la iraní Monir Shahroudy Farmanfarmaian, al que hay que añadir la exposición del colombiano Miguel Ángel Rojas.

La temporada se inaugurará el próximo 23 de septiembre con la artista canaria Eli Cortiñas y su exposición titulada 'La máquina sueña con humo', y que continuará las investigaciones que el museo viene desarrollando en torno a la construcción de las imágenes y los imaginarios contemporáneos.

Posteriormente, será el turno de 'La noche', del artista colombiano Miguel Ángel Rojas, que llegará al Reina Sofía en noviembre para denunciar la ruina del paisaje amazónico devastado por el extractivismo capitalista.

Asimismo, la programación incluye una retrospectiva de Marta Minujín, con 'La Menesunda según Marta Minujín', que permitirá al público experimentar de nuevo una de las obras fundamentales de la artista argentina y que se podrá visitar entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Junto a ellas, la temporada incorpora los trabajos de artistas como Fernanda Laguna, Monir Farmanfarmaian y Pacita Abad. En el caso de esta última, el museo profundizará además en la consideración del arte textil como una tradición central de la cultura contemporánea.

La programación se extenderá también a los Palacios de Velázquez y de Cristal, así como a otros espacios del museo, con nuevas formas de presentar las colecciones y de relacionarlas con los públicos. En este sentido, Segade ha destacado la creación de nuevos espacios expositivos y de descanso, además de intervenciones que permitan aprovechar de otra manera la arquitectura de las distintas sedes.

LORCA, ARTES VIVAS Y LA GENERACIÓN DEL 27

Entre las propuestas de diálogos entre las obras de la colección del Museo Reina Sofía destacan las muestras dedicadas a Manolo Millares, la Generación del 27 a propósito de su centenario y Federico García Lorca. F.G.L. Flamenco García Lorca es un proyecto que explora las relaciones entre la obra del poeta y el flamenco. Más que plantear una relación temática o ilustrativa entre ambos, se concibe el flamenco como clave hermenéutica para entender a Lorca, y a Lorca colmo una figura que reconfigura el campo visual flamenco.

En primavera de 2027, 'Escrituras de vanguardia en el Archivo Lafuente' estrenará el uso expositivo de la antigua Sala de Protocolo del edificio Sabatini, un espacio remodelado por el estudio de Juan Herreros que acogerá cerca de un centenar de piezas centradas en las transformaciones de la escritura, la tipografía y la edición durante las vanguardias históricas.

Además, las artes vivas tendrán presencia en la programación, con una actuación de Ana Curra el 14 de octubre y la presentación de 'Queridas viejas', de María Gimeno, el 6 de noviembre. También en esta temporada volverá el ciclo 'La historia no se repite, pero rima', en la que la obra de Hannah Ryggen dialogará con el 'Guernica' y con Picasso.

MEJORAS ARQUITECTÓNICAS

La transformación del museo también tendrá una dimensión física. Segade ha señalado el trabajo realizado en materia de sostenibilidad y las intervenciones previstas en distintos espacios del Reina Sofía, con actuaciones destinadas a mejorar tanto las instalaciones como la experiencia de los visitantes.

Por ejemplo, se ha referido a las obras en la sede del Palacio de Cristal, previstas su finalización para 2027, pero como ha avanzado se prologarán hasta 2028. Además, durante 2026 se están realizando obras de mejora y acondicionameitno en las futuras salas dedicadas a las Colecciones en la planta tercera del Edificio Sabatini y otros espacios internos de la pinacoteca por un importe de más de 500.000 euros.

Durante 2027 también está previsto que se ejecuten obras en diferentes salas expositivos del Edificio Sabatini para la mejora de los acabados y de las instalaciones del edificio, a la vez que se pondrán en marcha distintos proyectos de mejora de espacios de uso público, por un importe aproximado de un millón de euros.