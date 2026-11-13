El Reina Sofía y el Festival Márgenes dedican un ciclo al Sensory Ethnography Lab - MÁRGENES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía y el Festival Internacional de Cine de Madrid Márgenes han organizado un ciclo dedicado al laboratorio Sensory Ethnography Lab, cuyo fundador Lucien Castaing-Taylor, estará presente en el ciclo, presentando las proyecciones y participando en varios coloquios con el público.

Como en ediciones anteriores, el Museo Reina Sofía acogerá el próximo 20 de noviembre la inauguración de la 16ª edición del Festival Márgenes con la presentación de Krakotoa Live, una experiencia sensorial de la mano del cineasta y artista Carlos Casas.

El Sensory Ethnography Lab constituye una de las experiencias más radicales e influyentes del cine documental contemporáneo. Fundado en 2006 en la Universidad de Harvard por el antropólogo y cineasta Lucien Castaing-Taylor (Reino Unido, 1966), supone un paradigma en la transformación del lenguaje cinematográfico hacia la plena inmersión en lo real.

Concebido como un espacio de encuentro entre antropología, arte y experimentación audiovisual, el SEL reúne a cineastas, antropólogos, artistas e investigadores de distintas disciplinas para explorar la producción de conocimiento y experiencia a través de imágenes y sonidos nunca experimentados.

Entre sus principales figuras y colaboradores se encuentran Verena Paravel, Ernst Karel, Stephanie Spray, Pacho Velez y Nnenna Onuoha, cuyas películas se incluyen en este ciclo.

El ciclo recoge, a través de siete sesiones, las principales películas del Laboratorio. Desde la experiencia física del trabajo y la convivencia entre especies en Sweetgrass (2009) y Leviathan (2012), hasta la observación del tiempo y las relaciones humanas en Manakamana (2013); desde la exploración de los territorios más inquietantes de la subjetividad en Caniba (2017) y Somniloquies (2017), hasta la aproximación al cuerpo enfermo y a las instituciones médicas en De Humani Corporis Fabrica (2022). El programa se abre también a la dimensión política de la escucha con Expedition Content (2020), y a las zonas inciertas de la memoria colectiva con The A-Team.

Lucien Castaing-Taylor estará presente en el ciclo, presentando las proyecciones y participando en varios coloquios con el público. Este ciclo se enmarca en una línea de trabajo entre el Museo Reina Sofía y Márgenes. Festival Internacional de Cine de Madrid, explorando conjuntamente la vanguardia fílmica de nuestro tiempo.