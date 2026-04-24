Rodrigo Bercovitz, Premio a la divulgación de la Propiedad Intelectual del Instituto Autor

Archivo - El Rey Felipe VI y la Reina Letizia entregan la medalla al Mérito de las Bellas Artes al jurista Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Autor ha concedido el V Premio Antonio Delgado a la labor de Divulgación y fortalecimiento de la Propiedad Intelectual al catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Rodrigo Bercovitz.

Con este premio, instituido en el año 2021, el Instituto Autor busca distinguir a una persona o entidad que haya contribuido decisivamente al desarrollo, fortalecimiento y defensa del Derecho de la Propiedad Intelectual y de las y los autores, artistas y de las industrias culturales, en general. La sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) acogerá la entrega del galardón el miércoles 6 de mayo de 2026.

Bercovitz es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid desde julio de 1974 y cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico y académico. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos procedimientos civiles, arbitrajes, emisión de dictámenes y en la publicación de una extensa producción doctrinal sobre distintas áreas del Derecho privado.

Entre otras iniciativas, es fundador y director de diversas revistas jurídicas de referencia, como Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, la Revista Aranzadi Civil, la Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, la Revista Derecho Privado y Constitución y la Revista de Propiedad Intelectual.

Asimismo, ha coordinado obras jurídicas, entre ellas, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual(2017), Manual de Propiedad Intelectual(2017), Las modificaciones al Código Civil del año 2015 (2016), Tratados de Contratos (2013), Derechos Civiles de España (2000), así como distintas ediciones del Manual de Derecho Civil.

También destacan Comentario a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios(1992), Comentarios a la Ley de Arbitraje(1991) y Comentario del Código Civil (1991), entre otras publicaciones.

Abogado en ejercicio desde 1980, su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al ámbito de la propiedad intelectual. Es fundador y director del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid y fue miembro de la Comisión de Expertos sobre Propiedad Intelectual de la Comisión Europea entre 1997 y 2006.

En 2023, el Ministerio de Cultura reconoció su labor con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El Premio Antonio Delgado es una iniciativa del Instituto Autor, centro creado en 2005 por SGAE para el estudio, la promoción y la difusión de la Propiedad Intelectual.