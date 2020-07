Rodríguez Uribes destaca la necesidad de "apoyar materialmente a la cultura": "No nos podemos desprender de ella"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha destacado este martes 7 de julio la necesidad de "apoyar materialmente a la cultura". "No nos podemos desprender de ella", ha manifestado el ministro durante la inauguración de las jornadas El valor de la cultura, organizadas por la Fundación Ortega-Marañón (FOM), en colaboración con Planner Media y Acción Cultural Española, con el objetivo de afrontar la coyuntura del sector cultural tras la pandemia de Covid-19.

Rodríguez Uribes ha destacado que durante los últimos dos meses "se ha puesto de relieve la importancia de la cultura" para acompañar al ciudadano durante el "confinamiento". "Hemos comprobado que la cultura tiene esa valentía de estar en los tiempos difíciles", ha manifestado el ministro, quien ha enfatizado además que "eso no debe ser gratis".

"Detrás hay trabajo, inteligencia, creatividad, esfuerzo, hay seres humanos que están creando para que nuestras vidas sean mejores desde el punto de vista espiritual y moral. El valor de la cultura es la valentía que hay que reconocer", ha dicho el ministro, quien considera que cuando vuelva "una normalidad más clara hay que reconocerlo de manera más clara".

En este sentido, y en referencia a la industria cultural, ha señalado que estas semanas "han complicado los planes" diseñados en enero y febrero, algo que considera que "hay que retomar". "He apostado por un pacto de estado de la cultura, debe formar parte de uno de grandes pilares de estado y debería culminar como derecho fundamental en acceso y garantías", ha reiterado.

Tal y como ha subrayado Rodríguez Uribes, no se puede "perder de vista" que la cultura representa "más del tres por ciento del PIB", un porcentaje que aumenta "si se incluye la propiedad intelectual". "Hay que trabajar entre todos por reforzarla, también para preservarla para futuras crisis", ha resaltado.

En este sentido, ha reivindicado la unidad, el "espíritu de concordia", la "amistad cívica" y "voluntad de acuerdo y entendimiento liberal", así como "una España abierta que destierre el odio, el enfrentamiento". "Este ministro de Cultura también es ministro para trabajar por la concordia", ha dicho.

DIRECTOR DEL CERVANTES: APOYAR LO PÚBLICO

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha destacado que la cultura es un "valor esencial" y ha reivindicado una "fiscalidad que permita apoyar sin complejos lo público", que cree que acabaría en una "consolidación del presupuesto para la cultura en el Estado".

En cuanto a las aportaciones a la cultura que se han hecho en otros países europeos como Alemania o Francia, García Montero ha dicho que "el problema no es que las instituciones o presupuestos quieran dar más", sino "que el tejido social español no responde a esa idea de que la cultura es un valor esencial". Además, ha defendido que "la economía española no es la francesa o alemana", por lo que considera "injusto pedir por encima de las posibilidades del Estado".

El presidente de AC/E, José Andrés Torres Mora, ha alabado la figura del ministro, quien, "en mitad de la calamidad y del dolor decidió voluntariamente ser culto y civilizado". "Eso a veces provoca críticas pero a veces cambia la Historia", ha dicho.

En esta línea, el presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Gregorio Marañón, ha afirmado sentirse "afortunado" por el nombramiento de Rodríguez Uribes, quien cree que va a ser reconocido como "uno de los mejores ministros de Cultura de últimos tiempos de la democracia".