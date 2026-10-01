San Diego Comic-Con Málaga ofrece desde este jueves más 300 horas de contenido 'friki' con mejoras organizativas

Imagen de la presentación oficial de la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga. A 10 de septiembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La San Diego Cómic-Con Málaga ofrecerá desde este jueves 1 de octubre hasta el domingo 4 a aficionados de todo lo 'friki' más de 300 horas de contenido dedicadas al entretenimiento, la cultura pop, las series, el cómic, el anime y los videojuegos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Entre otras reuniones destacadas, se espera la de parte del reparto de 'Los Serrano', que se producirá el jueves; la de parte del 'cast' de 'One Piece', que tendrá lugar el viernes; y la de Elijah Wood y Sean Astin, los míticos Frodo y Sam de 'El Señor de los Anillos', que subirán al escenario el domingo.

Sin embargo, el panel más esperado es el bloque Disney x Hall M del sábado por la tarde, que hará las delicias de los fans de Marvel, Pixar y Walt Disney Studios Animation con Paul Bettany y la presentación de 'VisionQuest', las próximas novedades de animación --Hechizo: Bienvenidos a Hexe, IceAge: En Ebullición y Gatto-- y 'Whalefall'.

Se trata de la segunda edición en Europa de la Comic-Con de San Diego (EEUU), uno de los eventos clave del mundo del cómic a nivel mundial y una de las críticas más repetidas sobre la primera edición giró en torno a la organización del evento y a la masificación del mismo.

El nuevo director de la Cómic-Con Málaga, Fernando Piquer, avanzó en la presentación del pasado mes de marzo que ha "asumido la responsabilidad" de que la convención "sea algo que esté a la altura de la ilusión y la entrega que los fans nos han demostrado". En este sentido, anunció que esta edición de la Cómic-Con Málaga contará igualmente con un Exhibitor Hall Town en el interior del propio palacio de congresos y un Exhibitor Hall Garden fuera, en un nuevo pabellón cubierto y acondicionado de 8.800 metros cuadrados.

Esta última zona acogerá también el Artists' Alley, con más de 90 stands de artistas nacionales e internacionales, casi el doble que el año pasado. Además, habrá un nuevo auditorio construido desde cero, zonas de Sit&Play para disfrutar, entre otras cosas, de novedades de juegos de mesa antes de su salida oficial al mercado; un bulevar para descansar y comer en 'food trucks' y puntos de agua y estaciones de recarga por todo el recinto.

Además, a principios de septiembre presentó una agenda oficial digital disponible en web y 'app' para que el fan prepare su experiencia en la convención antes de que abra sus puertas. En ella, los fans podrán explorar desde ahora todos los contenidos y filtrarlos y además la agenda incorpora por un lado poder guardar paneles y actividades favoritas para crear una vista personalizada; y por otro lado, permitirá la gestión de reservas de asientos para los paneles y de firmas de autógrafos, por ejemplo.

El evento cuenta con taquillas exteriores que son accesibles las 24 horas y de 10:00 a 20:00 en el caso de las de dentro del palacio. Asimismo, se podrá acceder con comida y bebida de casa, siempre que el envase no sea de vidrio ni de lata ni lleve grandes cantidades (por ejemplo, garrafas).

ROL, VIDEOJUEGOS Y ANIME

En total, la San Diego Cómic-Con Málaga ha anunciado 70 invitados para las cuatro jornadas. En cuanto a juegos de mesa, rol y miniaturas, Ángel Giráldez, José Davinci y David Arroba explicarán el jueves cómo dar color a tus héroes y Devir Show montará un late night lleno de humor con invitados. Por su parte, Pablo Clark y Reiner Knizia compartirán el viernes dos visiones muy diferentes sobre los juegos de mesa y el sábado Jeremy Crawford y Deborah Ann Woll comparten pasión por los juegos de rol.

En lo que se refiere al mundo de los videojuegos Akira Yamaoka y Animo protagonizarán dos momentos musicales muy especiales durante la convención, con foco el jueves en Silent Hill y con 'Behind the sound: An evening with Akira Yamaoka' el viernes. El sábado, el youtuber Mikecrack llegará al FYCMA para contar su historia, y el domingo será el turno de uno de sus padres fundadores de Grand Theft Auto, Dave Jones.

En el apartado de manga y anime destaca el viernes una sesión de dibujo con Yoichi Takahashi, creador de Campeones, en Studio M; 'Cowboy Bebop: Una mirada al pasado', con Shin'ichiro Watanabe en Auditorium 1; 'De Dragon Ball a One Piece, una vida dedicada al anime con Yoshihiro Ueda' en Auditorium 1; y el domingo, en su primera visita a Europa, los autores Macchiro y Subaru, que conversarán sobre Bibliomania en Studio M.

En lo que respecta a la animación, el sábado Sony Animation trae 'Messi and the Giants' y para los amantes del doblaje está 'Show Doblajil' con ocho estrellas de esta profesión, como Miguel Ángel Jenner, Claudio Serrano o Mar Bordallo, entre otros. Tanto el sábado como el domingo, Pascu y Rodri : Destripando la Historia, estarán en concierto.

El cosplay tendrá como gran cita el BBVA Cosplay Contest San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará el sábado y contará con Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda como miembros del jurado. La iniciativa permitirá a 40 participantes llevar al escenario personajes de anime, manga, cómic, videojuegos o cine y mostrar tanto el resultado final como las técnicas empleadas en el diseño del vestuario, el maquillaje y la caracterización.

ILUSTRACIONES, CINE Y CONCIERTOS EN MÁLAGA

La ciudad de Málaga se sumará al evento con algunas propuestas especiales, según ha anunciado la organización. De esta manera, ha apuntado que el ilustrador Salva Espín ha transformado los cajeros de la oficina de BBVA de Calle Larios "al más puro estilo superhéroe". Además, los aficionados podrán encontrar Poképaradas y Gimnasios adicionales, apariciones especiales, investigaciones y más Pokémon de Paldea en los cuatro días del evento.

Asimismo, tendrán la posibilidad de conseguir un Pikachu con fondo especial de ubicación de Málaga mediante investigaciones exclusivas disponibles del 1 de octubre a las 09:00 hasta el 4 de octubre a las 20:00 y en Larios Centro habrá un punto oficial de Pokémon GO con acceso libre el viernes 2 y sábado 3 de octubre, de 10:00 a 20:00.

El Cine Albéniz se sumará a estos días con un ciclo especial y tres películas muy vinculadas a algunos de los invitados de la convención: 'Mimic' el jueves 1 a las 22:00 en versión original, 'Persiguiendo a Amy' el viernes 2 a las 22:00 en versión original y 'El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo' el sábado 3 a las 18:00 en versión original. De acuerdo con la organización, el ciclo será gratuito previa recogida de invitación, ya disponible en taquillas y 'online'.

A su vez, The Anime Symphony Orchestra llevará al Espacio Sohrlin Andalucía temas de algunos de los animes más icónicos, interpretados por más de 63 músicos los días 2 y 3 de octubre a las 21:00. En este sentido, ofrecerán un 10% de descuento a los que tengan una entrada para la San Diego Comic-Con Málaga.

Asimismo, la oficina principal de Correos en Málaga, ubicada en la Explanada de la Estación, acoge durante este mes una exposición dedicada al universo de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', organizada por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga con motivo de la celebración del evento.

En la propia convención, pondrá a la venta productos diseñados específicamente para el evento, entre ellos 2.500 tarjetas postales con los carteles oficiales de la edición de 2026, diseñados por los artistas John Romita Jr. y Helen Chen y protagonizados por el 'skyline' de Málaga con estética de cómic.

Además, comercializará 10.000 sellos personalizados de San Diego Comic-Con, ilustrados con una imagen inspirada en el logotipo oficial del evento; así como un matasellos conmemorativo diseñado para esta edición, que podrá utilizarse exclusivamente durante la celebración del evento para estampar postales y sellos.