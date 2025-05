Sánchez anuncia para después del verano el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2025-2028

Quiere crear un órgano consultivo con actores y otros agentes del sector que asesoren y evalúen la promoción de la cultura española fuera

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2025-2028 será presentado después de verano y que se actualizará el convenio que rige el Plan de Acción Cultural Exterior (PACE) al "nuevo contexto geopolítico".

Así lo ha asegurado Sánchez en la clausura de la presentación del informe 'Los sectores culturales y creativos en España', de la Fundación Cotec, que ha detallado que se tratan de medidas estratégicas para reforzar la internacionalización de la cultura española.

REFORZAR EL ROL DEL ESPAÑOL Y RESTO DE LENGUAS COOFICIALES

Sánchez ha explicado los principales ejes del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior que tratará de potenciar las industrias culturales y también las creativas con la proyección internacional del audiovisual, el libro, la música, la danza o el videojuego; utilizar la cultura como una herramienta para "la diplomacia y la cooperación"; mejorar la marca de la cultura española a nivel internacional reforzando la comunicación; y reforzar el rol del idioma español y del resto de lenguas cooficiales como un activo "único a nivel mundial".

"La cultura no es un adorno, es el alma de lo que somos. No es un lujo, es una necesidad, es un bien público y global. Por tanto, la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión, probablemente de las mejores inversiones, junto con la educación, la formación, la innovación, es decir, inversión en futuro", ha comentado el presidente del Gobierno.

Del mismo modo, Sánchez ha anunciado que se actualizará el convenio que rige el convenio PACE, entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Cultura, al nuevo contexto geopolítico, dotándolo de mayor capacidad de coordinación entre organismos.

"Siempre es algo recurrente que nos dicen desde el sector privado. Todo ello para buscar una acción aún más coordinada, aún más eficiente y efectiva de toda nuestra acción y promoción cultural en el exterior", ha explicado.

Asimismo, se activará un Consejo de Acción Cultural Exterior, que se reunirá anualmente con la participación de los titulares de los ministerios implicados, y que contará con la presencia de los responsables de todos los organismos implicados, como por ejemplo el Instituto Cervantes, el ICEX, la AECID o la propia Corporación Pública Radiotelevisión Española. "Yo creo que esta reunión estará en el corazón del renovado sistema de gobernanza, de nuestra proyección cultural en el exterior", ha indicado.

Además, se creará un asesoramiento externo --o como Sánchez lo ha definido "una suerte de órgano consultivo"-- con participación del sector cultural para que evalúe la estrategia de internacionalización que ponga el Ejecutivo en marcha. "Es importante incorporar de manera mucho más activa y verdadera a los actores, a las actrices, a los agentes protagonistas de la presencia cultural y creativa de España en el exterior", ha afirmado.

Sánchez ha llamado a aprovechar la "enorme" fuerza de la industria cultural, la potencia económica y su poder de persuasión "para seguir construyendo diálogo y nuevas posibilidades y oportunidades económicas". "Este Gobierno va a estar con vosotros los profesionales y no solo con palabras sino también con hechos", ha concluido.