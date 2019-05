Santiago Sierra vuelve a Madrid con contador de desahucios y barricadas militares: "Mi obra es más que 4 piezas de ARCO"

Publicado 08/05/2019 17:51:40 CET

El artista confirma que el 'Ninot' del Rey arderá "antes de que acabe el año" encuentre o no comprador

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El artista Santiago Sierra inaugurará este jueves 9 de mayo una nueva exposición en Madrid en la galería Helga de Alvear --la misma que albergó la obra retirada hace dos años en ARCO de 'Presos Políticos'-- en la que reunirá algunos de sus trabajos de los últimos años, como un contador de desahucios.

"Quien piense que mi obra son cuatro piezas en ARCO es que no tiene ni idea, es mucho más", ha explicado en una entrevista con Europa Press el artistas, quien a modo de broma ha añadido que es el "Miguel Ríos del arte", en alusión a su larga trayectoria.

'Últimos trabajos' --que estará hasta el próximo 20 de julio-- reúne un total de doce obras con precios que oscilan entre los 20.000 euros y los 30.000 euros. Entre ellos, el propia Sierra ha destacado un contador de desahucios desde el comienzo de la crisis en el año 2008, basado en estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ya alcanza la cifra de 764.981.

Sierra ha explicado que su idea principal era la de conseguir que estuviera en fachadas de edificios madrileños durante un año y que fuera "una atracción turística visitable más", pero no ha logrado la autorización del Ayuntamiento. "Los datos que muestran son demoledores, de 30 desahucios a la hora", ha lamentado.

Otra de las instalaciones que se podrán ver en Helga de Alvear es la de un vídeo, '333M.', que recoge cómo el artista puso en pie en Alemania una barricada desplegable de uso militar para trazar una barrera defensiva. "Esta obra la he intentado traer también traer a Madrid, pero de nuevo no ha sido posible: me es más fácil trabajar fuera que dentro de España", ha lamentado.

Otros dos vídeos se confrontarán para "contar muertos y pasta, algo curioso" --ha comentado con ironía--. Por un lado, está la performance de 'Los nombres caídos en el conflicto sirio entre el 15 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2016', en la que se leyeron los nombres de 144.308 víctimas durante ocho días sin interrupción en Tel Aviv.

MUERTE Y DINERO

Por el otro, otra performance, ésta realizada en la Conferencia de Yalta celebrada en Kiev, en la que se contaba dinero, el equivalente a un millón de dólares en moneda local, para denunciar la corrupción del presidente ucraniano Petró Poroshenko. "La gente lo captó enseguida y era llamativo hacerlo en un sitio en el que compartías pasillo con personas como Condoleezza Rice", ha ironizado.

La fotografía también estará presente con una imagen, por ejemplo, de un monumento que replica a La Cibeles madrileña en México, delante de un edificio en ruinas. Asimismo, los 'Presos políticos' vuelven a estar presentes con una foto hecha con el móvil de la Policía ordenando retirar la instalación del 'stand' de Helga de Alvear.

EL 'NINOT' "ARDERÁ"

Precisamente, en el último ARCO, una obra de Sierra junto a Eugenio Merino volvió a ser la protagonista de la edición: el 'Ninot' gigante del Rey Felipe VI. A día de hoy, la pieza todavía no se ha vendido, pero se encuentran en "conversaciones avanzadas" con un comprador, tal y como ha señalado, sin querer más datos.

Sierra ha lamentado que se hayan encontrado más obstáculos de los previstos para vender este 'Ninot', incluidas "declaraciones en contra" del entonces director de ARCO, Carlos Urroz. En cualquier caso, sí ha avanzado que la obra, pase lo que pase y encuentre o no un comprador que tenga que cumplir la quema establecida obligatoriamente por contrato, arderá. "Por supuesto, antes de que acabe el año, el 'Ninot' arderá", ha apuntado.

Sierra ha defendido su labor como artista con obras con compromiso social, a pesar de las dificultades que conlleva. "El mundo del arte en España muchas veces está pendiente de que no se amargue la fiesta y aplaude el arte decorativo que no busca problemas. Es importante trabajar con instituciones libres", ha concluido.